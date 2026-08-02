嘉義男咆哮恐嚇醫師 訊問後致電法院認錯判緩刑

嘉義縣葉姓男子被控去年8月間、3次在醫院因重病兒子打止痛針問題，咆哮恐嚇醫師，被依違反醫療法起訴，嘉院判4個月徒刑，考量訊問後主動致電法院認錯，緩刑2年。可上訴。

據嘉義地方法院刑事簡易判決書，葉男兒子因病分別於去年8月1日、5日及28日至大林慈濟醫院急診室就醫，葉男因不滿其中2名醫師拒絕為兒子注射止痛藥劑，而情緒失控，擅自進入診間內，貼近醫師大聲吼叫，且對另一名醫師出言恐嚇，均妨害醫療業務執行遭起訴。

嘉院表示，經審理，考量葉男因自身子女面臨重病需注射止痛藥劑，加上自身醫學知識不足，無法理解醫事人員解釋，才於情急之下，一時情緒失控，犯罪動機尚非惡劣。

嘉院說，另斟酌葉男恐嚇言行、造成醫事人員執行業務的妨害程度均屬較輕情形；並考量葉男雖於嘉院訊問程序中否認自身行為違法，且尚未與2名醫師達成調解，不過，葉男於嘉院進行訊問程序後主動致電法院，表示已認知到自身錯誤，保證不會再犯，有公務電話紀錄可佐，堪認其犯後尚知悔悟。

嘉院表示，念及葉男犯罪動機非屬惡劣，且犯罪所生危害也屬輕微，以及葉男事後表示已認知到自身錯誤，保證不會再犯，加上無前科，因此，判處應執行有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年，並須向公庫支付1萬元。