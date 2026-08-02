快訊

MLB／宇宙道奇不讓了！老虎王牌史庫柏確定跳槽 ESPN：衝擊世界大賽冠軍

塑膠保鮮盒不是用到壞才丟！食品專家：出現7種情況就該換了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市民檢舉精舍違建賣塔位漏稅 僅獲19萬獎金 求補發33萬遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中張姓市民多年前檢舉一間精舍違規增建樓層，賣靈骨塔牟利，逃漏房屋稅，經市府地方稅務局查獲，核發檢舉獎金19萬餘元，張認為應按整棟建物裁罰金額計算，要求增發33萬餘元，提起訴願未果，續提行政訴訟，法院近日審結，認定張檢舉內容，僅具體指明8樓至10樓違建，未提供1樓至6樓具體違規事證，其後另提出的檢舉函，未送達稅務局，與其餘增額部分查獲，無因果關係，駁回訴請。

判決指出，張姓市民從2018年10月起陸續向財政部、內政部、台中市政府政風處檢舉，一間精舍的建物違法營利，稱建物超過2層樓違建，販售塔位，恐禍及其他塔戶安全。

市府生命禮儀管理處到場查報後，認定該建物7樓至10樓無使用執照；政風處在2019年1月將檢舉資料通報稅務局，稅務局據此查獲，該增建7樓至10樓部分未申報房屋稅，依裁罰金額97萬7010元的20％，核發獎金19萬5402元。

張姓市民主張，他在2019年2月另提出檢舉函，說明該建物整棟1樓至10樓都是違章建築，稅務局未即時取得該函，純屬市府內部效率問題，與其無涉；各機關間跨局資料調閱不困難，獎金應依整棟裁罰淨額全額計算，要求再增發33萬9100元，經訴願未果後，提起行政訴訟。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭審理期間，市府稅務局答辯，該檢舉函正副本受文者非稅務局，內容側重塔位販售是否違法課稅的疑義，未具體指明房屋稅逃漏情事，稅務局未收受，難認與查獲有關。

中高行審認，檢舉獎金制度需檢舉人提供具體、非公開的事證，足以減省稽徵機關查核成本，才符發給要件；張歷次檢舉函，僅泛稱違建超過2層樓，未提供1樓至6樓建物構造、面積等具體事證，2019年2月檢舉函未經稅務局收受，與其餘增建部分的查獲欠缺因果關係。

中高行指出，檢舉獎金請求權僅限於申請獎金核發，不及於要求機關對被檢舉人另為特定裁罰處分，張訴請按整棟裁罰淨額全額，計算獎金，於法無據，駁回訴請，仍可上訴。

台中市張姓市民檢舉一間精舍違建，獲市府稅務局核發獎金19萬餘元，張主張核發的獎金應以全棟裁罰淨額計算，要求補發33萬餘元，台中高等行政法院近日駁回訴請。聯合報系資料照
台中市張姓市民檢舉一間精舍違建，獲市府稅務局核發獎金19萬餘元，張主張核發的獎金應以全棟裁罰淨額計算，要求補發33萬餘元，台中高等行政法院近日駁回訴請。聯合報系資料照

台中 台中市 違建

延伸閱讀

頂樓加蓋移轉 要繳納契稅

替代役違規送輔導教育 稱遭拘禁…聲請提審

10多名替代役男違規送輔導 他向法院聲請提審…控遭成功嶺「拘禁」

北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

相關新聞

澎湖望安鄉長許賢德涉貪為「她」聲請解除電子腳鐐 法院駁回原因曝

澎湖縣望安鄉長許賢德涉藉核錄清潔隊員職缺人事，涉收賄280萬元，另藉採辦物品詐近20萬，去年4月被澎湖地檢署依貪污等罪嫌起訴，法院裁定280萬交保，但限制出境及電子腳鐐科技監控8個月，延長一次後昨8月1日屆期，許以須陪妻赴醫院治療為由聲請解除，法院認仍有其監控必要，再度延長8個月。

台中私大系務會議爆緋聞...教授槓上副教授 求償160萬獲賠10萬確定

台中一所私立大學兩名教授因系務會議爆發爭執，戴姓教授控告楊姓副教授，在多次系務、專案會議中，公開指稱他在系辦公室散布「楊姓教授與戴指導女學生有性關係」的謠言，還暗示戴才與該名女學生關係曖昧、有師生戀，損及名譽，求償160萬元。楊辯稱，發言有查證、屬善意評論，一審判戴敗訴，戴不服上訴台中高分院，二審改認，楊說戴在系辦公室散布不實言論的說法，已侵權，需賠10萬元，全案確定。

他疏縱黑犬咬傷女子及其愛犬...判刑後過世 妻兒因繼承關係要連帶賠償

台南市永康區彭姓男子將飼養的黑犬放開活動，黑犬衝上攻擊林姓女子的小狗，林女為了護狗也多處受傷；法院審理時，彭辯稱黑犬是流浪狗，仍被判處拘役59天。林女提告求償100萬元，期間彭過世，法院判決彭妻及其子女應於繼承遺產範圍內連帶給付27960元。可上訴。

國防部14戶空屋停車位遭「另類分配」 告嘉義社區管委會勝訴

國防部在嘉義市經國新城D社區擁有14戶空屋，卻因社區停車位分配方式與管委會再度對簿公堂。社區去年表決讓既有125戶維持原有車位，另將14格增設車位留給國防部空屋使用；嘉義地方法院認為，此舉讓特定少數住戶承擔不利益，構成權利濫用，判決該項決議無效，全案可上訴。

母過世兒訴請分割遺產 3姊妹指他帳戶600萬是媽媽的 法官信判4人均分

基隆市1名老太太去世後，1子3女對簿公堂。兒子訴請分割媽媽名下遺產，3女兒主張媽媽生前，存在兒子名下帳戶的近600萬元，是借名登記也應納入。法官審理後，認定兒子帳戶確由媽媽管領使用，存款非生前贈與，4名子女應各繼承1／4。

一把制式衝鋒槍40萬台幣可入手...彰化男買槍寄放朋友家慘了

彰化縣吳姓男子多年前花40萬元，向一名身分不詳男子，購買一把制式衝鋒槍，去年6月寄放許姓好友家遭查獲。許男坦承「槍是吳男拿來寄放的」，配合警方供出來源，吳男辯稱僅是暫放，一審依槍砲罪，判吳男5年2月、許男1年9月，皆併科罰金15萬，案經上訴台中高分院，近日審結，駁回上訴，尚未確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。