台中市民檢舉精舍違建賣塔位漏稅 僅獲19萬獎金 求補發33萬遭駁

台中張姓市民多年前檢舉一間精舍違規增建樓層，賣靈骨塔牟利，逃漏房屋稅，經市府地方稅務局查獲，核發檢舉獎金19萬餘元，張認為應按整棟建物裁罰金額計算，要求增發33萬餘元，提起訴願未果，續提行政訴訟，法院近日審結，認定張檢舉內容，僅具體指明8樓至10樓違建，未提供1樓至6樓具體違規事證，其後另提出的檢舉函，未送達稅務局，與其餘增額部分查獲，無因果關係，駁回訴請。

判決指出，張姓市民從2018年10月起陸續向財政部、內政部、台中市政府政風處檢舉，一間精舍的建物違法營利，稱建物超過2層樓違建，販售塔位，恐禍及其他塔戶安全。

市府生命禮儀管理處到場查報後，認定該建物7樓至10樓無使用執照；政風處在2019年1月將檢舉資料通報稅務局，稅務局據此查獲，該增建7樓至10樓部分未申報房屋稅，依裁罰金額97萬7010元的20％，核發獎金19萬5402元。

張姓市民主張，他在2019年2月另提出檢舉函，說明該建物整棟1樓至10樓都是違章建築，稅務局未即時取得該函，純屬市府內部效率問題，與其無涉；各機關間跨局資料調閱不困難，獎金應依整棟裁罰淨額全額計算，要求再增發33萬9100元，經訴願未果後，提起行政訴訟。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭審理期間，市府稅務局答辯，該檢舉函正副本受文者非稅務局，內容側重塔位販售是否違法課稅的疑義，未具體指明房屋稅逃漏情事，稅務局未收受，難認與查獲有關。

中高行審認，檢舉獎金制度需檢舉人提供具體、非公開的事證，足以減省稽徵機關查核成本，才符發給要件；張歷次檢舉函，僅泛稱違建超過2層樓，未提供1樓至6樓建物構造、面積等具體事證，2019年2月檢舉函未經稅務局收受，與其餘增建部分的查獲欠缺因果關係。

中高行指出，檢舉獎金請求權僅限於申請獎金核發，不及於要求機關對被檢舉人另為特定裁罰處分，張訴請按整棟裁罰淨額全額，計算獎金，於法無據，駁回訴請，仍可上訴。