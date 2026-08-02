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中醫一句「20年前沒救了」 癌友怒告侵害5權求償750萬 結局逆轉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投有女病患罹癌去看中醫調養，中醫師看診時說了一句「像妳這樣20幾年前已沒救了」，她認為遭侮辱，精神受創且侵害其生命權、健康權等5權，對中醫師提告求償750萬元。法官認為，依法得提告求償，但須舉證，其舉證不足駁回。

判決書指出，該名女病患因罹癌化療，身體常感不適，為此到南投某家中醫診所求診，盼減輕化療不適感，中醫師診治後，根據其身體健康狀況，向她表示「像妳這樣20幾年前已沒救了」，她對此感到不滿，向南投地院提出民事求償訴訟。

女病患主張，中醫師的言論已涉公然侮辱病患，導致其精神受創，同時侵害其生命權、健康權、隱私權與名譽權，更破壞醫病信任關係而侵害信用權，應依5權分別賠償350萬元、100萬元、100萬元、100萬元、100萬元，合計750萬元。

中醫師反駁表示，他並未對該名患者說過那句話，縱使有說過，也是基於醫療行為的必要，而且是在封閉診間說明疾病的客觀事實，不構成任何侵權行為。此外，對方也未證明其生命權、健康權、信用權、隱私權、名譽權有受侵害的情事。

南投地院法官認為，民法規定，不法侵害他人之身體、健康、名譽等權利，被害人得請求賠償，但需負舉證有利於己的事實，該患者訴狀指出有附診所監視畫面和與衛生所通聯紀錄，卻未見這兩物件，由於舉證不足，因此賠償請求予以駁回。

中醫針灸示意圖。圖/AI生成
中醫針灸示意圖。圖/AI生成

南投司法大廈。聯合報系資料照
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中醫 癌友 南投

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