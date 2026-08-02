聽新聞
0:00 / 0:00
中醫一句「20年前沒救了」 癌友怒告侵害5權求償750萬 結局逆轉
南投有女病患罹癌去看中醫調養，中醫師看診時說了一句「像妳這樣20幾年前已沒救了」，她認為遭侮辱，精神受創且侵害其生命權、健康權等5權，對中醫師提告求償750萬元。法官認為，依法得提告求償，但須舉證，其舉證不足駁回。
判決書指出，該名女病患因罹癌化療，身體常感不適，為此到南投某家中醫診所求診，盼減輕化療不適感，中醫師診治後，根據其身體健康狀況，向她表示「像妳這樣20幾年前已沒救了」，她對此感到不滿，向南投地院提出民事求償訴訟。
女病患主張，中醫師的言論已涉公然侮辱病患，導致其精神受創，同時侵害其生命權、健康權、隱私權與名譽權，更破壞醫病信任關係而侵害信用權，應依5權分別賠償350萬元、100萬元、100萬元、100萬元、100萬元，合計750萬元。
中醫師反駁表示，他並未對該名患者說過那句話，縱使有說過，也是基於醫療行為的必要，而且是在封閉診間說明疾病的客觀事實，不構成任何侵權行為。此外，對方也未證明其生命權、健康權、信用權、隱私權、名譽權有受侵害的情事。
南投地院法官認為，民法規定，不法侵害他人之身體、健康、名譽等權利，被害人得請求賠償，但需負舉證有利於己的事實，該患者訴狀指出有附診所監視畫面和與衛生所通聯紀錄，卻未見這兩物件，由於舉證不足，因此賠償請求予以駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。