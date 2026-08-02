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台中私大系務會議爆緋聞...教授槓上副教授 求償160萬獲賠10萬確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一所私立大學兩名教授因系務會議爆發爭執，戴姓教授控告楊姓副教授，在多次系務、專案會議中，公開指稱他在系辦公室散布「楊姓教授與戴指導女學生有性關係」的謠言，還暗示戴才與該名女學生關係曖昧、有師生戀，損及名譽，求償160萬元。楊辯稱，發言有查證、屬善意評論，一審判戴敗訴，戴不服上訴台中高分院，二審改認，楊說戴在系辦公室散布不實言論的說法，已侵權，需賠10萬元，全案確定。

判決指出，戴姓男子、楊姓男子是台中市一所私立大學的教授、副教授。戴男指控，楊男在2022年間，先後在4次系務、專案會議中，多次提及他在上課時要求學生給教學評量高分、暗示以後仍會授課而變相施壓學生、指他的講義抄襲補習班教材，多次公開表示他散布「楊姓教授與女學生上床、有一腿」，還同時公開暗示，他與該名女學生「在一起」、「關係曖昧」的言論。

戴男認為楊男言論不實，分別針對7個不實言論，求償10萬元至50萬元不等金額，求償總金額達160萬元。

台中地院傳喚該校方、學生等多名證人後，認定楊姓教授所為言論，多屬合理查證後的事實陳述，或屬對可受公評事項的善意評論，不構成侵權，駁回戴姓教授的訴請。

戴男不服提起上訴，主張楊男未盡查證義務，即恣意發表言論，具有侵權故意或過失，無法阻卻不法性，請求廢棄原判決。

台中高分院審認，楊男指稱，「戴姓教授在系辦公室散布楊姓教授與女學生有性關係」等言論部分，查無實據且未經合理查證，足以貶損戴男名譽，構成侵權，其餘言論則仍認定屬合理查證或善意評論，予以維持原判，侵權部分判賠10萬元，全案確定。

台中市一所私立大學的戴姓教授，指控楊姓副教授散布不實言論，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市一所私立大學的戴姓教授，指控楊姓副教授散布不實言論，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中 私大 會議

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