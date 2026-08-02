前新北議員廖正良涉貪 延長限制出境8個月

前新北市議員廖正良涉收賄協助違建戶施壓拆除大隊，更一審依貪污收賄罪判刑5年8月。現由最高法院審理中。高院認定仍有逃亡之虞，裁定自16日起延長限制出境、出海8個月。

全案源於民國104年間，廖姓業者為避免違建遭拆除，透過張姓男子請託時任新北市議員廖正良協助。檢方指控，雙方會談時，廖正良以手勢暗示事成後需支付新台幣30萬元報酬。

同年10月，廖正良多次以電話及簡訊聯繫時任新北市拆除大隊副大隊長蘇志民，希望拆除大隊多給業者搬遷時間，若要執行拆除，也先與他聯繫，以便向選民交代。蘇志民因顧慮廖正良議員身分，取消原定強制拆除作業；業者事後將30萬元裝在茶葉袋內，交付廖正良。

隔年8月，違建再遭檢舉，廖正良又以電話、簡訊向蘇志民表示「打狗之前也要看一下主人，一直在找人家麻煩」，要求停止拆除。蘇志民因此僅象徵性拆除屋頂後即撤離。

檢方依違背職務收受賄賂罪起訴廖正良。一審士林地方法院認為，議員並無決定違建拆除的法定職權，廖正良是利用議員身分施加影響，使業者得以繼續使用違建，構成貪污治罪條例圖利罪，判刑6年。

二審高院維持圖利罪判決，同樣判處6年徒刑。案件經最高法院撤銷發回後，更一審今年3月改認定，廖正良利用議員影響力收受賄款，已構成貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪；考量案件自繫屬迄今逾8年仍未確定，依刑事妥速審判法規定減刑，改判有期徒刑5年8月。

廖正良不服判決提起上訴，現由最高法院審理中。由於限制出境、出海處分將於8月15日屆滿，高院代最高法院開庭訊問廖正良、辯護人及檢察官意見後，7月30日裁定自8月16日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

高院指出，廖正良涉犯貪污收賄罪，犯罪嫌疑重大，且更一審已判處5年8月徒刑，刑度非輕，依一般人趨吉避凶、不甘受罰的心理，具有逃亡境外以規避刑責的動機。考量案件尚未確定，為確保後續訴訟程序及將來刑罰執行，認定仍有延長限制出境、出海的必要。