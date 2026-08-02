國防部14戶空屋停車位遭「另類分配」 告嘉義社區管委會勝訴

國防部在嘉義市經國新城D社區擁有14戶空屋，卻因社區停車位分配方式與管委會再度對簿公堂。社區去年表決讓既有125戶維持原有車位，另將14格增設車位留給國防部空屋使用；嘉義地方法院認為，此舉讓特定少數住戶承擔不利益，構成權利濫用，判決該項決議無效，全案可上訴。

判決表示，經國新城D社區共有139戶住宅，地下室原有123個合法停車位，早期住戶規約明定，因車位少於戶數，每年應以公開抽籤方式決定次年度停車位使用權；但社區自2008年後便未再重新抽籤，當年抽中車位的住戶持續使用至今。

停車位分配也因此爭訟多年。管委會2021年曾決議暫緩抽籤，2023年又決議讓原已抽中車位住戶不必重新抽籤，兩次決議先後遭嘉義地院判決無效。社區後來雖增設19格停車位，使總數達142格，但這19格並未申請變更使用執照。

社區去年12月6日再開區分所有權人會議，針對「國防部所屬14戶空戶之停車位案」表決，主張尊重多年使用習慣，暫停停車位抽籤，讓1997年抽籤取得車位使用權的現有125戶繼續使用，剩餘14格則供國防部14戶空屋使用，最終以56票贊成、超過半數通過。

國防部不服提告，主張未參與早年抽籤，是因房屋當時尚未出售、沒有使用停車位需求，並不代表同意放棄日後抽籤權利；且被分配的14格屬未取得使用執照的增設車位，可能面臨恢復原狀、封閉或拆除風險，無法與合法車位相提並論。

法院認為，社區合法車位原本就少於住宅戶數，因此規約才設計每年公開抽籤機制；如今卻讓早年抽中合法車位者近乎永久使用，不再參加抽籤，國防部或未來購買這14戶的新住戶只能使用未合法增設的車格，確實存在日後遭拆除甚至失去停車權益的風險。

法院並認為，管委會屢次透過多數決方式，限縮少數區分所有權人對共有部分的合法通常使用權，造成利益與不利益分擔明顯失衡，目的已損害特定區分所有權人，構成權利濫用，因此判決去年12月6日「國防部所屬14戶空戶之停車位案」決議無效，訴訟費用由管委會負擔。