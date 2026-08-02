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母過世兒訴請分割遺產 3姊妹指他帳戶600萬是媽媽的 法官信判4人均分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名老太太去世後，1子3女對簿公堂。兒子訴請分割媽媽名下遺產，3女兒主張媽媽生前，存在兒子名下帳戶的近600萬元，是借名登記也應納入。法官審理後，認定兒子帳戶確由媽媽管領使用，存款非生前贈與，4名子女應各繼承1／4。

王姓男子提告指出，他的媽媽2022年11月間過世，他和3個姊妹為法定繼承人（父親已逝）， 4人應平均繼承各1／4。去年3月間他委請律師寄發存證信函，請求3姊妹商議遺產分割事宜遭拒，因此請求法官裁判分割遺產。

王男的3個姊妹答辯，媽媽生前借用王男和王男的兒子在於一信開戶，定期存款590萬元中，有170萬元在媽媽往生前到期後，存入王男名下帳戶，另420萬元未到期。王男的兒子帳戶，媽媽另存入定期存款15萬元。媽媽往生後，子女閱讀遺書及整理遺物，才知兩個帳戶是媽媽實際管領使用，只是借用王男父子名義開戶。

3姊妹主張媽媽往生後，一信帳戶借名登記契約即告終止，王男名下帳戶餘額4萬多元以、定期存款590多萬元及王男兒子帳戶16萬多元，均屬遺產，應納入本件分割範圍。媽媽生前以其中1名女兒眷屬投保全民健保，繳納健保費18萬多元的女兒，主張自遺產優先扣減清償。

王男表示，媽媽早年曾跟他說，為免多繳遺產稅，生前開始分配金錢給子女，存入一信他名下帳戶金額為贈與。媽媽也說財產應分配一份給長孫，所以才在一信開設孫子的帳戶，存入金額也是贈與。媽媽的遺書記載「大孫」贈200萬元，但孫子名下僅10多萬元，所以把錢存入他的名下帳戶，供未來孫子留學使用。至於幫媽媽繳的健保費，縱算成立消費借貸契約，超過15年部分已時效消滅，依法主張拒絕給付。

基隆地方法院法官審理後指出，依據王男一信帳戶往來紀錄，存摺留存聯絡地址、電話都是被繼承人，以及王男子開戶時僅10多歲，兩個帳戶都是繼承人實際管領使用，認定是借名登記。

法官說，被繼承人往生，帳戶借名登記契約即告終止而消滅，王姓父子名下一信帳戶共約610萬元存款，被繼承人3姊妹依民法規定享有返還請求權，將這筆錢列入遺產，4人依比例各分配1／4。

繳納媽媽健保費的女兒，主張應自繼遺產中優先清償部分，法官認為，這名女兒自1995年起為媽媽繳納健保費迄今，從未表示過是基於消費借貸關係，也從未請求其他繼承人分擔，可見是基於孝親意思繳納，並非消費借貸，主張消費借貸，要求從遺產清償無理由。全案可上訴。

基隆市1名老太太去世後，兒子訴請分割媽媽名下遺產，3女兒主張媽媽生前存在兒子名下帳戶的近600萬元是借名登記。基隆地院法官審理後，認定兒子帳戶存款非生前贈與，4名子女應各繼承1/4。圖／聯合報系資料照
基隆市1名老太太去世後，兒子訴請分割媽媽名下遺產，3女兒主張媽媽生前存在兒子名下帳戶的近600萬元是借名登記。基隆地院法官審理後，認定兒子帳戶存款非生前贈與，4名子女應各繼承1/4。圖／聯合報系資料照

遺產 過世 法官

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