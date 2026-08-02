一把制式衝鋒槍40萬台幣可入手...彰化男買槍寄放朋友家慘了

彰化縣吳姓男子多年前花40萬元，向一名身分不詳男子，購買一把制式衝鋒槍，去年6月寄放許姓好友家遭查獲。許男坦承「槍是吳男拿來寄放的」，配合警方供出來源，吳男辯稱僅是暫放，一審依槍砲罪，判吳男5年2月、許男1年9月，皆併科罰金15萬，案經上訴台中高分院，近日審結，駁回上訴，尚未確定。

判決指出，吳男明知未經許可不得持有槍彈，在2010年間在彰化縣彰化市永樂街，向綽號「阿嘉」的男子，以40萬元，購入德國HK廠MP5型制式衝鋒槍1把、子彈4發，還至彰化市銀行山試射成功。

2025年6月29日晚間7時55分許，吳男將槍彈寄放在許男位於彰化縣的住所，檢警接獲線報，在2025年7月16日下午1時許搜索，當場扣得槍彈。

彰化地檢署認定，吳男非法持有衝鋒槍及許男受託寄藏槍彈之行為，嚴重影響社會治安，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將吳、許二人提起公訴。

彰化地院審理時，考量兩人均坦承犯行，許男供出槍彈來源符合減刑規定；至許男請求依刑法第59條酌減及緩刑，法官認定寄藏槍彈危害治安，許男前因毒品案判刑不符緩刑要件，依非法持有制式衝鋒槍罪，判處吳男5年2月，依非法寄藏制式衝鋒槍罪，判許男1年9月。

許男不服提起上訴，主張槍彈僅寄放數日，還需照顧高齡85歲罹病的祖母，入監服刑將使家庭陷入困頓，請求依刑法第59條減刑，給予緩刑。

台中高分院近日審結，認定原審量刑妥適，許男不符緩刑要件，判決駁回上訴，全案尚未確定。