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女兒聲請免除扶養義務 父有收入 法院駁回：尚無受扶養必要

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化一對姊妹指控父親長年未盡扶養責任，童年期間不僅遭拳腳相向，還曾目睹母親遭父親拖行毆打，向法院聲請免除對父親的扶養義務。不過，彰化地院認為父親每月領有約三萬三千二百元勞保年金及身心障礙安置補助，足以維持生活，尚無受扶養必要，姊妹「無義務可免除」，裁定駁回。

這對姊妹主張，父親長期未盡照顧責任，曾以拳頭、藤條、衣架及皮帶毆打兩人，還要求半蹲、罰跪及手提水桶受罰。其中一人表示，七歲時曾目睹父親抓住母親頭髮，從廚房拖至房間毆打；另一人指稱，十歲時遭父親以藤條、衣架及皮帶毆打，造成全身傷痕。

姊妹指出，父親多次將她們送往台南老家，由祖母及伯父照顧，直到母親帶走兩人後，才沒再由父親照顧。

一名女兒說，十三、十四歲時罹患重病，母親曾向父親請求經濟協助，但父親卻表示「死活均與他無關」，拒絕幫忙，因此認為父親長期虐待、未盡扶養責任。

彰院指出，依民法規定，受扶養權利人對負扶養義務者有虐待、重大侮辱等情事，情節重大者，法院得減輕或免除扶養義務；直系血親尊親屬如能以自己財產維持生活，自無受扶養權利。

法院調查發現，這名父親雖無所得及財產，但入住照顧機構，領有身心障礙照顧補助、安置補助、特別護理照護費及每月一萬五四二二元勞保年金，不計交通補助，每月合計約可取得三萬三千二百元。

彰院認為，父親現有補助及年金已足以支應生活，沒有受子女扶養的必要，「扶養義務尚未發生」而無扶養義務可免除，駁回兩名女兒的聲請。

女兒 童年 勞保年金

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