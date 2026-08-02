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毒犯採檢證據不被採納 警：執法程序須嚴守

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

許姓男子尿液驗出安非他命陽性反應，因警方搜索、採尿程序遭認定違法獲判無罪。一名警官說，附帶搜索「立即可觸及處所」如何認定，常因個案情況不同，出現不同解讀；至於驗尿證據遭排除，採尿許可書上雖有明定鑑定機關，但警局實務上常有送配合的檢驗單位，若因此疏忽，恐成破口。

依實務經驗，查獲持有毒品殘渣時，警方除追究持有毒品罪外，也會透過採尿確認是否另涉施用毒品罪，但自憲法法庭認定強制採尿須符合嚴格程序後，實務執行上多一道流程，須嚴格遵守「令狀主義」。

這名警官說，警方若要對嫌犯進行非侵入性採尿，除緊急情況外，須事先報請檢察官核發「鑑定許可書」才能採尿，若為急迫情況也必須在廿四小時內報請許可。

他表示鑑定許可書上會載明鑑定機關，本案鑑定許可書載明由三總松山分院採尿鑑定，警方後來則在松山分局以非侵入方式採尿，再將尿液送交與政府簽約的台灣尖端公司檢驗，未注意許可書上已註明鑑定機關為松山分院，也未事後再報請新的鑑定許可書，導致採尿、送驗流程與許可內容不一致，證據能力因此遭法院否定。他說，鑑定許可書制度上路後，鑑定機關的指定與卷證一致須更加嚴謹。

法院認定搜索違法，警官認為，附帶搜索目的在於確保執勤安全，警方逮捕嫌犯後，進入同一空間查看嫌犯可能立即取得的物品，是否藏有刀械、槍枝，是避免執法人員遭攻擊，「若連進入房內、開燈查看都可能被認定超出範圍，實務上很難拿捏」。他認為，附帶搜索的範圍認定本就存在個案判斷空間，檢警為查緝犯罪通常採較寬鬆解釋，法院則更重視人權保障，本案從警方逮捕、檢方起訴到法院審判，就像經過層層大小不同的篩子，法規文字無法涵蓋所有態樣，最終仍須由法院依個案情況判斷。

證據 執法 安非他命

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