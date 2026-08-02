警違法搜索採尿 法院：無證據能力 毒犯判無罪

許姓通緝犯去年遭警方逮捕並附帶搜索，因採尿驗出安非他命陽性反應，檢方起訴施用毒品罪。士林地方法院指警方搜索範圍超越「立即可觸及之處所」，雖取得檢察官核發的鑑定許可書，但採尿和送驗單位與許可內容不同，認定尿檢報告無證據能力，以罪證不足判許無罪。

士林地檢署指出，許涉竊盜案遭基隆地院通緝，二○二五年六月六日在住處被北市警方查獲，許拒絕配合採尿且稱頭痛、暈眩，員警將他送往三軍總醫院松山分院急診，醫護人員採集許的尿液檢驗，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，依施用第二級毒品罪嫌起訴。

許開庭時主張警方沒有搜索票，他只是配合開門就逮，員警卻逕自進入未開燈的房間搜索，質疑已逾越附帶搜索範圍；且他未同意採尿，警方也未合法強制採尿，不知尿液如何而來。

士院勘驗員警密錄器，警方是在許開門後進入房內，當時房間未開燈且有紗門阻擋，警方進入後才開燈，在桌上發現吸食器，難以認定是員警無需移動即可直接觸及或是目擊的範圍。士院認為，許未同意入屋搜索，不符刑事訴訟法的附帶搜索要件，搜索違法。

警方雖取得檢察官核發的鑑定許可書，許可由三總松山分院採尿鑑定，但士院發現實際上許是在松山分局「由警方採尿」，再送台灣尖端先進生技醫藥公司鑑定，採尿及送驗流程與許可內容不符。此外，卷內也未見警方依憲法法庭判決意旨，於採尿前取得許可，或於急迫情況下採尿後廿四小時內補檢察官許可，認定採尿程序違法。

士院指出，醫院是因醫療用途對病患採尿和檢體檢驗，應受人民資訊自主控制權、隱私權的法律保障，若容許醫療採得的檢體直接作為刑事追訴依據，形同強迫被告放棄不自證己罪特權，架空刑事訴訟法對身體檢查處分的法定程序與相對法律保留原則。

士院審酌許涉案並非重罪，警方違法搜索與採尿對被告人身自由及隱私權造成的侵害，遠大於查緝毒品的公共利益，因採尿缺乏證據能力，又無證據可證明許吸毒，判無罪。