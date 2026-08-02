內政部替管中心：依程序輔導代替役男 並非拘禁

內政部替代役訓練及管理中心表示，替代役為兵役制度的一環，對於違反生活及管理規定的替代役，是依「替代役實施條例」及同條例授權訂定之「替代役役男獎懲辦法」及「替代役役男輔導教育辦法」，明定輔導教育的適用要件、核定程序、實施方式、期間及救濟機制，各需用機關於裁處送輔導教育前，均依法召開審查會議，並請役男陳述意見後，再依程序送輔導教育。

替管中心說，目前接受輔導教育的替代役役男共十一人，將持續依規定提供教育及輔導，協助建立守法守紀觀念，讓他們順利返回原服勤單位。至於聲請提審，替管中心表示「尊重司法程序」。

替管中心指出，輔導教育是以教育輔導、生活管理及行為導正為核心，目的在協助役男建立法治觀念、紀律精神及正確服役態度，並非以限制人身自由為目的。除安排教育課程，也提供個案諮商、成長團體、公益服務等輔導措施，役男也可依規定就醫、提出申訴及參與球類等文康活動，並非拘禁。