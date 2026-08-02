聽新聞
0:00 / 0:00
內政部替管中心：依程序輔導代替役男 並非拘禁
內政部替代役訓練及管理中心表示，替代役為兵役制度的一環，對於違反生活及管理規定的替代役，是依「替代役實施條例」及同條例授權訂定之「替代役役男獎懲辦法」及「替代役役男輔導教育辦法」，明定輔導教育的適用要件、核定程序、實施方式、期間及救濟機制，各需用機關於裁處送輔導教育前，均依法召開審查會議，並請役男陳述意見後，再依程序送輔導教育。
替管中心說，目前接受輔導教育的替代役役男共十一人，將持續依規定提供教育及輔導，協助建立守法守紀觀念，讓他們順利返回原服勤單位。至於聲請提審，替管中心表示「尊重司法程序」。
替管中心指出，輔導教育是以教育輔導、生活管理及行為導正為核心，目的在協助役男建立法治觀念、紀律精神及正確服役態度，並非以限制人身自由為目的。除安排教育課程，也提供個案諮商、成長團體、公益服務等輔導措施，役男也可依規定就醫、提出申訴及參與球類等文康活動，並非拘禁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。