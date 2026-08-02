替代役違規送輔導教育 稱遭拘禁 聲請提審

內政部役政司台北辦公室吳姓替代役男主張，約有十名替代役男因違規，遭內政部送至台中成功嶺營區的替代役訓練班，受二至十六星期輔導教育，起居被局限在特定建物內，形同對人身「拘禁」，向台中高等行政法院聲請提審，請求釋放這十多人。中高行以無審判權，裁定移送台中地方法院處理。

提審法第一條第一項規定，人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審，白話即「我要見法官」。

實務上常見刑事案件被告遭司法警察逮捕後，若認為逮捕欠缺法律依據，或不符現行犯逮捕等要件，可聲請提審，逮捕機關應將嫌疑人於廿四小時內解交地方法院刑事庭。法院若認定逮捕過程不合法，會裁定釋放，反之則駁回，將被逮捕人解送回原機關。

吳主張，約有十名姓名、年籍不詳的替代役男，因涉有違反替代役役男獎懲辦法第十三條規定情事，內政部命這十多人到成功嶺營區的「替代役訓練班」，接受為期二至十六星期不等的輔導教育。

吳認為輔導教育期間，起居、飲食、盥洗、上課等活動，都被局限在特定建築物內，未經許可不可擅自離開，已構成對人身自由的拘禁，因此向台中高等行政法院聲請提審，請求釋放他們。

中高行指出，吳主張的內容不屬於行政訴訟庭受理的提審事件，中高行無受理該提審事件的審判權，應由普通法院刑事庭受理。吳指稱受拘禁地點為成功嶺營區，中高行認為依提審法規定，台中地院才有審判權及管轄權，因此裁定移送中院。

律師陳彥价指出，憲法規定人民有服兵役義務，立法院二○○○年三讀通過替代役實施條例後，替代役成我國兵役之一，且當兵、服替代役，也屬於公法上特別權利義務關係，國家與特定身分人具有服從關係，內政部制定相關辦法「管理」替代役，與「逮捕」、「拘禁」行為並不相同。