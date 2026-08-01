拍片傳臉書！闖民進黨中央黨部砸雞蛋 男子判拘役確定

李姓及洪姓男子去年7月間到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋。聯合報系資料照

李姓及洪姓男子去年7月間到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋，被檢方起訴。台北地院判處李、洪各拘役50天、40天，均可易科罰金。洪男提起上訴，高院改判拘役35天，得易科罰金確定。未宣告緩刑。

根據起訴書，李男與洪男於去年7月20日參與台灣民眾黨在台北市北平東路的「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」集會活動；李男因不滿民主進步黨，策劃當天赴北平東路上某大樓的10樓民主進步黨中央黨部砸雞蛋，並拍攝影片上傳到自己的臉書粉絲專頁。

檢方指出，李男當天帶著雞蛋前往集會活動，獲得洪男同意一起執行砸蛋計畫，但發現大樓位於集會管制區無法從正門通行，便向大樓保全謊稱要去3樓補習班。

保全認為李男等2人穿著及手持標語等，明顯非補習班學生而通報警員到場處理；警員到場詢問，2人堅稱只是要去3樓補習班拿東西，李男1人獲放行搭電梯到3樓停留數分鐘未下樓，警員見狀上樓將李男帶下樓並要求2人離開管制區。

李男等2人已知10樓區域非開放自由進出場所，另計畫當天晚間6時許趁隙從車道進入大樓的地下停車場，再搭電梯抵達10樓，對民主進步黨中央黨部門前木製招牌砸雞蛋，也把砸雞蛋過程影片上傳至李男的臉書粉絲專頁。

台北地檢署依侵入建築物罪嫌起訴李、洪2人。台北地方法院審理時，2人均否認犯罪，法官分別判處李男拘役50天、洪男拘役40天，均得易科罰金。李男未上訴而確定，洪男提起上訴，希望能宣告緩刑。

台灣高等法院審理期間，洪男坦承犯罪，合議庭審酌洪男犯罪手段顯然過激，且於警、偵訊及原審中仍矢口否認犯行，足見犯後仍心存僥倖，改判拘役35天，得易科罰金確定。由於洪男未與告訴人達成和解或賠償所受損害，合議庭未宣告緩刑。