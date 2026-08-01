快訊

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

聽新聞
0:00 / 0:00

拍片傳臉書！闖民進黨中央黨部砸雞蛋 男子判拘役確定

中央社／ 台北1日電

李姓及洪姓男子去年7月間到<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>中央黨部門前招牌丟擲<a href='/search/tagging/2/雞蛋' rel='雞蛋' data-rel='/2/150485' class='tag'><strong>雞蛋</strong></a>。聯合報系資料照
李姓及洪姓男子去年7月間到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋。聯合報系資料照

李姓及洪姓男子去年7月間到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋，被檢方起訴。台北地院判處李、洪各拘役50天、40天，均可易科罰金。洪男提起上訴，高院改判拘役35天，得易科罰金確定。未宣告緩刑。

根據起訴書，李男與洪男於去年7月20日參與台灣民眾黨在台北市北平東路的「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」集會活動；李男因不滿民主進步黨，策劃當天赴北平東路上某大樓的10樓民主進步黨中央黨部砸雞蛋，並拍攝影片上傳到自己的臉書粉絲專頁。

檢方指出，李男當天帶著雞蛋前往集會活動，獲得洪男同意一起執行砸蛋計畫，但發現大樓位於集會管制區無法從正門通行，便向大樓保全謊稱要去3樓補習班。

保全認為李男等2人穿著及手持標語等，明顯非補習班學生而通報警員到場處理；警員到場詢問，2人堅稱只是要去3樓補習班拿東西，李男1人獲放行搭電梯到3樓停留數分鐘未下樓，警員見狀上樓將李男帶下樓並要求2人離開管制區。

李男等2人已知10樓區域非開放自由進出場所，另計畫當天晚間6時許趁隙從車道進入大樓的地下停車場，再搭電梯抵達10樓，對民主進步黨中央黨部門前木製招牌砸雞蛋，也把砸雞蛋過程影片上傳至李男的臉書粉絲專頁。

台北地檢署依侵入建築物罪嫌起訴李、洪2人。台北地方法院審理時，2人均否認犯罪，法官分別判處李男拘役50天、洪男拘役40天，均得易科罰金。李男未上訴而確定，洪男提起上訴，希望能宣告緩刑。

台灣高等法院審理期間，洪男坦承犯罪，合議庭審酌洪男犯罪手段顯然過激，且於警、偵訊及原審中仍矢口否認犯行，足見犯後仍心存僥倖，改判拘役35天，得易科罰金確定。由於洪男未與告訴人達成和解或賠償所受損害，合議庭未宣告緩刑。

雞蛋 民進黨 反罷

延伸閱讀

幫派分子涉擄人凌虐勒索 士院一審判刑5年4月

2年騙走8634萬 保全副管理師假造客戶需求…檢方揭全賭光了

欠4500元工資狠殺水泥工 還拿被害人身上金飾變賣得手25萬…判無期

讀家觀點／馬總統三中案，特偵組的節制擋不住北檢的濫權

相關新聞

拍片傳臉書！闖民進黨中央黨部砸雞蛋 男子判拘役確定

李姓及洪姓男子去年7月間到民進黨中央黨部門前招牌丟擲雞蛋，被檢方起訴。台北地院判處李、洪各拘役50天、40天，均可易科罰...

男子為求小女友復合 扯髮強押上車還持刀架脖判刑1年半

林姓男子今年3月底多次向17歲小女友請求復合遭拒，4月17日開車埋伏在小女友工作場所附近，拉扯其頭髮強押上車致傷，還持美工刀架在其脖子阻止其反抗，將以安全帶將她繫住防止其脫離，直至姑姑發現她遲未返家報警後脫身，法官官認林犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年半。

假賣廢鐵殺人奪錢財後棄屍屏東山區 高雄男強盜殺人判無期

殺害石姓女同業的張建銘因積欠龐大地下錢莊債務及7萬元貨款，竟以出售廢鐵為由誘騙石女攜帶近30萬元現金前來，隨後將石女殺害，隨後再與妻子合力將屍體掩埋於屏東山區，高雄地院依強盜殺人等罪判處張男無期徒刑、褫奪公權終身，妻子竇女則依遺棄屍體及洗錢罪判處3年4個月。

2年騙走8634萬 保全副管理師假造客戶需求…檢方揭全賭光了

知名保全公司擔任副管理師的林姓男子，利用負責整鈔、換幣業務，自2024年2月至2026年4月間，涉嫌假造客戶換幣需求、竄改借支資料，兩年多詐得公司8634萬5000元，這些贓款全被他賭光了，事件直到5月才曝光，桃園地檢署依詐欺等罪起訴，建請從重求刑4年以上徒刑。

棋牌社掛羊頭賣狗肉 北市萬華警抄出48賭客、2萬餘元賭資

台北市萬華區長沙街一家棋牌社，表面提供民眾打牌休閒，實際卻涉嫌經營職業麻將賭場。萬華警分局蒐證後，7月30日持搜索票上門查緝，當場查獲現場負責人及48名賭客，並查扣點數卡、現金2萬餘元及麻將等證物。

10多名替代役男違規送輔導 他向法院聲請提審…控遭成功嶺「拘禁」

吳姓男子在內政部役政司服替代役，他主張有10多名替代役男因違規，遭內政部送至台中成功嶺營區的「替代役訓練班」受2至16星期輔導教育，起居被侷限在特定建物內，形同對人身「拘禁」，向台中高等行政法院聲請提審，請求釋放這10多人，中高行以無審判權，裁定移送台中地院處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。