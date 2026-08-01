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男子為求小女友復合 扯髮強押上車還持刀架脖判刑1年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子今年3月底多次向17歲小女友請求復合遭拒，4月17日開車埋伏在小女友工作場所附近，拉扯其頭髮強押上車致傷，還持美工刀架在其脖子阻止其反抗，將以安全帶將她繫住防止其脫離，直至姑姑發現她遲未返家報警後脫身，法官官認林犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年半。

檢方起訴，林與少女原為男女朋友，因故於今年3月底分手，少女即搬至其姑姑台南住處，並在附近工作，期間林多次請求復合均遭拒，4月17日下午開車南下，當晚9時許起埋伏在其甲女工作場所附近。

直至發現少女騎乘電動車經過時，開車尾隨並阻擋在其電動車前，旋即下車搶奪手機，強行將少女拉入車內，少女反抗欲逃離現場，隨即遭林拉住頭髮再拉入車內，並以安全帶將她固定在後座，以手勾住脖子，致她頭部壓痛、右膝、左膝瘀青等傷勢。

林為阻止甲女反抗，持美工刀架在少女脖子上，恫稱：「要死一起死」，致少女心生畏懼，還將電動車放入車內，要求她爬往前座，並用前座安全帶將她繫住防止脫逃。

林開車在台南沿海各區遊蕩，要求少女與他復合遭拒，並將2人手機關機，讓她無法求救或手機遭定位。然而，姑姑發現少女下班後遲未返家即報警處理，經多方聯繫後，少女於翌日凌晨2時許傳送其定位予姑姑，發現她在安南區亞太棒球場停車場，即偕同友人駕車前往，少女發現姑姑車輛出現，隨即下車奔向姑姑車輛，警方也駕車到場，林見狀開車逃離現場，惟因不慎自撞路邊緣石，而為警方當場逮捕。

林於審理時均坦承不諱，與少女等證人於警詢及偵查中供述相符，並有少女與姑姑對話紀錄、林的車行紀錄及林駕車逃逸及車損等相關證據佐證，事證明確。

台南地院審酌，林不思理性溝通處理感情糾紛，竟以跟蹤騷擾、使用凶器妨害自由方式尋求復合，剝奪少女行動自由長達數小時，漠視其權利，致其受有一定程度心理創傷，增長社會暴戾氣氛，並嚴重影響社會治安，很不應該。法官認他犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年半。

同時，林犯案手段非屬平和，嚴重戕害少女權益，造成少女心理上受有極大陰影，患有創傷後壓力症候群，並影響社會治安，且促使被告改過遷善，所以不予緩刑宣告。

台南地院指出，林男犯案手段非屬平和，嚴重戕害少女權益，造成少女心理上受有極大陰影，患有創傷後壓力症候群，認他犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年半，不予緩刑。聯合報系資料照
台南地院指出，林男犯案手段非屬平和，嚴重戕害少女權益，造成少女心理上受有極大陰影，患有創傷後壓力症候群，認他犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年半，不予緩刑。聯合報系資料照

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