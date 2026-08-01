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2年騙走8634萬 保全副管理師假造客戶需求…檢方揭全賭光了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

知名保全公司擔任副管理師的林姓男子，利用負責整鈔、換幣業務，自2024年2月至2026年4月間，涉嫌假造客戶換幣需求、竄改借支資料，兩年多詐得公司8634萬5000元，這些贓款全被他賭光了，事件直到5月才曝光，桃園地檢署依詐欺等罪起訴，建請從重求刑4年以上徒刑。

起訴指出，36歲林煜承任職立保保全公司位於桃園市八德區的桃園整鈔中心的副管理師，平時負責處理客戶換幣需求、繕打訂單、包裝硬幣，以及收取運鈔員自ATM回收的現金等核心彙整業務，熟悉換幣、出入庫及審核的相關流程。

檢方調查，林男自2024年2月12日起至2026年4月6日止，利用經手換幣作業機會，接續在「桃竹出入庫借支明細」業務文書動手腳，以虛增1000元幣別欄位金額，或明知客戶根本沒有換幣需求，捏造借支金額等方式，偽造客戶有大量換幣需求的假象，交由整鈔中心不知情的黃姓人員審核，並依借支資料出金。

他又調整「桃竹出入庫中心客戶每日硬幣入庫明細表」及「出入庫中心每日出入庫明細表」袋數資料，再提供不知情的資管中心陳姓員工審核，藉此掩飾帳務差異，以致總公司未能及時察覺異常，直到公司發現帳目出現巨大漏洞報警。

偵查期間，林男於警詢及檢察官偵訊時均坦承犯行，其供述與告訴代理人及多名證人證詞相符，另有偽造借支明細、桃竹出入庫中心客戶每日硬幣入庫明細表、兌幣明細、車隊硬幣派遣表及出入庫中心每日出入庫明細表等資料可資佐證，檢方認定犯罪事證明確。

檢方認為，林男涉犯行使業務登載不實文書及詐欺取財罪嫌，多次犯行基於單一犯意，於密切接近的時間、地點反覆實施，屬接續犯，再依想像競合規定從一重詐欺取財罪處斷；另犯罪所得8634萬5000元未扣案，請求法院依法宣告沒收，全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

檢方並指出，林男正值壯年，卻利用職務之便長期詐取鉅款，犯罪所得均已用於賭博而花費殆盡，至今無法賠償公司損失，建請法院從重量處4年以上有期徒刑，以維護社會法秩序。

桃員林姓男子在立保保全桃園整鈔中心擔任副管理師，卻利用職務之便，2年詐取8634萬5000元全部賭光了，桃園地檢署依詐欺取財等罪起訴，建請從重求刑4年以上徒刑。記者陳恩惠／攝影
桃員林姓男子在立保保全桃園整鈔中心擔任副管理師，卻利用職務之便，2年詐取8634萬5000元全部賭光了，桃園地檢署依詐欺取財等罪起訴，建請從重求刑4年以上徒刑。記者陳恩惠／攝影

客戶 詐欺 賭博

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