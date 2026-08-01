幫派分子涉擄人凌虐勒索 士院一審判刑5年4月

平時橫行於雙北淡水、北投地區的陳姓幫派分子，去年底懷疑楊姓藥腳向警方洩密，竟帶領2名幫眾將楊男動私刑押人痛毆、勒索。士林地方法院依擄人勒索等罪判處陳男5年4月徒刑。可上訴。

檢警調查，38歲的陳男去年12月初懷疑楊姓藥腳向警方供出毒品來源，夥同連姓、黃姓幫眾到新北市淡水區強押楊男到石門區拘禁，要求楊男支付賠償金新台幣100萬元。

陳男等3人並以拳腳及棍棒毆打楊男，造成楊男身上多處受傷，並將楊男綑綁在椅子上。楊男不堪受虐，表示願支付50萬元，並被迫當場簽立面額20萬元的本票給陳男，楊男親友最後交付陳男20萬元贖款及1條金項鍊後將楊男贖回，送醫治療。

刑事警察局與台北市警察局北投分局組成專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，去年12月23日在新北市拘提陳男到案，隨後又於今年2月5日在新北市等地拘捕48歲連男、47歲黃男等嫌犯到案。士檢依擄人勒索等罪起訴3人。

士林地方法院審理後，依擄人勒索等罪判處陳男有期徒刑5年4月，沒收犯罪所得20萬元、金項鍊1條；連男、黃男各判刑5年。全案可上訴。