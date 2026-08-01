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10多名替代役男違規送輔導 他向法院聲請提審…控遭成功嶺「拘禁」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

吳姓男子在內政部役政司服替代役，他主張有10多名替代役男因違規，遭內政部送至台中成功嶺營區的「替代役訓練班」受2至16星期輔導教育，起居被侷限在特定建物內，形同對人身「拘禁」，向台中高等行政法院聲請提審，請求釋放這10多人，中高行以無審判權，裁定移送台中地院處理。

提審法第1條第1項規定，人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。

實務上常見刑事被告遭司法警察逮捕時，若認為對方逮捕欠缺依據、疑有無令狀搜索事由，或不符現行犯逮捕依據等，可主張聲請提審，由逮捕機關應將嫌疑人於24小時內解交地方法院刑事庭，法院若認定逮捕過程不合法會裁定釋放，反之則駁回，將被逮捕人解交回原機關。

吳男主張，約有10名姓名、年籍不詳的替代役男，因為有替代役役男獎懲辦法第13條違規情事，經內政部命這10多人到台中烏日區成功嶺營區的「替代役訓練班」接受為期2至16星期不等的輔導教育。

吳男表示，輔導教育期間起居、飲食、盥洗、上課等活動，都被侷限在特定建築物內，非經許可不得擅自離開，實質上已構成對人身自由拘禁，因此向台中高等行政法院聲請提審，請求釋放這10多名被拘禁人。

中高行指出，吳男主張內容，非屬行政訴訟庭受理的提審事件，中高行無受理本間提審事件的審判權，應由普通法院刑事庭受理，加上吳主張地點為台中市烏日區成功嶺營區，依提審法規定，應由逮捕、拘禁地的台中地方法院有審判權、管轄權，裁定本案移送台中地院。

成功嶺。聯合報系資料照
成功嶺。聯合報系資料照

成功嶺 替代役男 役男

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