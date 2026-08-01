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童年陰影纏身！子女控父虐待棄養求免扶養 法院駁回原因曝光
彰化一對成年子女指控父親長年未盡扶養責任，童年期間不僅遭拳頭、藤條、衣架及皮帶毆打，還曾目睹母親遭父親拖行毆打，成年後向法院聲請免除對父親的扶養義務。不過，彰化地院審理後認為，父親目前領有勞保年金及身心障礙安置相關補助，每月約有3萬3200元收入，已足以維持生活，因此認定尚無受扶養必要，裁定駁回。
2名子女主張，父親過去長期未盡照顧責任，曾以拳頭、藤條、衣架及皮帶毆打兩人，還要求半蹲、罰跪及手提水桶受罰。其中一人表示，7歲時曾目睹父親抓住母親頭髮，從廚房拖至房間毆打；另一人則指稱，10歲時遭父親以藤條、衣架及皮帶毆打，造成全身傷痕。
子女另指出，父親過去多次將兩人送往台南老家，由祖母及伯父照顧，期間也遭打罵又被送回彰化，使他們在國小留下3次學籍轉出、轉入紀錄。直到母親帶走兩人後，才未再由父親照顧。
其中一人13、14歲時曾罹患重病，子女主張母親曾向父親請求經濟協助，但父親卻表示「死活均與他無關」，拒絕提供幫助，因此認為父親長期虐待、未盡扶養責任，請求免除扶養義務。
彰化地院指出，依民法規定，受扶養權利人若對扶養義務人有虐待、重大侮辱等情形，且情節重大，法院得免除扶養義務；但直系血親尊親屬仍須符合不能維持生活的條件。
法院調查發現，父親目前雖無所得及財產，但入住住宿式照顧機構，領有身心障礙照顧補助、安置補助、特別護理照護費及每月1萬5422元勞保年金，不計交通補助，每月合計約可取得3萬3200元。
法院認為，父親現有補助及年金已足以支應生活，尚無受子女扶養必要，因此免除扶養義務的前提尚未成立，裁定駁回聲請。
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