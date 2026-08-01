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高雄市議員陳明澤今晨收押 涉強索綠能光電場近千萬元利益

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

民進黨籍高雄市議員陳明澤涉嫌與莊姓營造商，利用議員職務及影響力，向綠能業者強索土方利益並收取近千萬元回扣，檢方昨將2人聲押後，橋頭地院昨晚間9時許訊問，經4小時庭訊，今天凌晨裁定2人涉犯貪汙治罪條例，有逃亡、勾串與滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢調接獲檢舉指出，有綠能業者規畫在高雄路竹的魚塭興建「魚電共生」光電場，因對在地事務不熟悉，遂找上在地資深議員陳明澤居中協調，不料陳明澤疑似施展「兩面手法」，一方面以土方挖掘填埋疑慮為由，暗中發動當地居民前往光電開發案現場抗議，另一方面再以議員身分「出面表示會幫忙協調」。

檢調懷疑，陳明澤在取得協調主導權後，涉嫌指使營造公司莊姓負責人擔任「白手套」，向綠能承包商施壓逼迫讓出土方工程利益，並將收受的不正當回扣包裝成協調「服務費」，涉案金額超過500萬元、甚至逼近千萬元。

橋頭地檢署前天發動兵分多路搜索，傳喚陳明澤及相關證人到案，檢方複訊後，認為陳、莊二人涉犯貪污治罪條例及恐嚇取財等罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地院今天凌晨2時許裁定，陳明澤與莊姓營造商共同涉犯貪汙治罪條例等罪嫌疑重大，所涉均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串及滅證之虞，裁定兩人均羈押禁見。被告仍可提出抗告。

高雄市議員陳明澤。聯合報系資料照
高雄市議員陳明澤。聯合報系資料照

光電 議員 高雄市 收押 貪污 貪汙

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