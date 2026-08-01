影／昔打高爾夫啖美食…南港警收賄查個資羈押 落寞上銬搭囚車

台北地檢署偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局員警劉政道，透過萬華分局退休警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用職權偷查數百筆個資，不法所得達數百萬元，檢方認為劉男涉犯貪汙重罪，全案疑有共犯未到案，有串滅置之虞，向法院聲押禁見獲准，劉男今天凌晨上銬搭囚車前往看守所，這也是他第2次被裁准收押。

檢調蒐證發現，劉政道平日喜好打高爾夫球，他有個高爾夫群組，裡面成員包括商界及警界人士，經常相約球聚，有時也會出入高檔餐廳大啖美食，作風像是生意人，而不像辦案的司法警察，如今涉收賄事證被掌握羈押，警職恐不保。

據調查，劉政道在南港分局擔任偵查佐期間，透過鄭璧欣以現金交付方式，長期替88會館成員陳志全查詢個資，由於陳志全經營放款生意，檢調懷疑劉男查詢的個資，是幫陳男掌握債務人行蹤。

劉政道對於被控違法查詢個資辯稱是「人情壓力」，沒想到後果這麼嚴重，但對於是誰要求幫88會館成員查詢資料，劉男卻避重就輕，法官根據檢方聲押資料，認為全案尚有藏鏡人未到案，有羈押必要，裁定羈押禁見。

台北市調查處今年5月曾搜索約談劉政道及陳志全到案，檢方當時依貪汙罪聲押禁見劉男獲准，陳志全10萬交保。劉男向台灣高等法院提抗告成功，高院發回更裁，法院認無直接證據證明劉男收賄，裁定30萬交保。

檢調鴨子滑水暗中蒐證，追出劉政道收受陳志全與施建芃賄賂，長達4年幫忙偷查個資，查詢民眾通聯記錄，範圍涵蓋發話基地台位置，前天發動第2波搜索，劉男再度被聲押獲准，由於此次事證明確，劉男想再抗告翻盤，並非易事。

南港分局員警劉政道涉收賄濫查數百筆個資，法院裁定羈押禁見所。記者張宏業／攝影