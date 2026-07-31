快訊

手術過程隨便？37歲女氣管檢查竟喪命 夫看監視器1畫面氣炸

聽新聞
0:00 / 0:00

88會館案延燒 南港分局員警收賄偷查個資羈押禁見…疑有影武者未曝光

聯合報／ 記者王聖藜張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局前偵查佐劉政道，透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用公務系統濫查數百筆個資，甚至連手機發話基地台位置都洩漏，時間長達4年，調查局昨天搜索約談劉政道到案，檢方懷疑幕後有影武者未曝光，認有高度串滅證之虞，向法院聲押禁見，法官晚間裁准羈押。

據調查，劉政道是透過鄭璧欣以現金交付方式，長期替88會館成員陳志全查詢個資，劉男對違法查詢個資辯稱是「人情壓力」、「因長官交辦」才幫忙，但對於細節卻避重就輕

，法院根據檢方聲押資料，認為全案尚有藏鏡人未到案，有羈押必要，裁定羈押禁見。

全案緣於AE集團負責人郭哲敏2018年經營跨境線上博弈與地下匯兌，將博弈平台串連東南亞多國，洗錢規模高達上百億元。因有多名檢警高官、政治人物出入88會館接受招待，引發關注，警政署政風室前主任黃錦秋因案遭監察院彈劾，警政署內部自清時，發現有官警與郭哲敏集團勾結洩密，報請北檢指揮偵辦，台北市政府警察局督察室、南港分局督察室也協助清查。

專案小組過濾陳志全扣押隨身碟，意外發現裡面有註記「南港劉政道」檔案，打開資料夾裡面全都是民眾個資、通聯記錄，時間從2018至2022年，資料多達數百筆，深入追查才知陳志全是做放款業務，疑為追查債務人行蹤，透過中高階警官找上劉政道，劉男答應以每筆8千元代價偷查個資，由鄭璧欣居間交代查詢對象。

台北市調查處今年5月就搜索約談劉政道及陳志全到案，檢方當時依貪汙罪聲押禁見劉男獲准，陳志全10萬交保。劉男羈押後向台灣高等法院提抗告成功，高院以「難認其違背職務收賄嫌疑重大」發回更裁，法院後來裁定30萬元交保。

檢調鴨子滑水持續過濾資料，確認劉政道有收受88會館成員陳志全與施建芃賄賂，查詢特定民眾通聯記錄，範圍涵蓋發話基地台位置，昨天發動第2波搜索，約談4人到案，除劉政道聲押禁見，鄭璧欣20萬元交保、陳志全加保10萬元、限制出境出海、施建芃10萬元交保，案情恐持續延燒。

南港分局員警劉政道收賄濫查個資，時間長達4年，檢方認有串滅證之虞聲請羈押，法院裁准羈押禁見。記者張宏業／攝影
南港分局員警劉政道收賄濫查個資，時間長達4年，檢方認有串滅證之虞聲請羈押，法院裁准羈押禁見。記者張宏業／攝影

收賄 郭哲敏

延伸閱讀

涉嫌勒索綠能業者近千萬元！ 高雄市議員陳明澤與營造商涉貪聲押

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認他有隱匿案情

泰山售全家80億股權爆內線…4任董座遭約談 詹仁道與劉偉龍各50萬交保

嘉縣警追詐團金流 揪出知名冷錢包技術長涉洗錢判5月

相關新聞

欠4500元工資狠殺水泥工 還拿被害人身上金飾變賣得手25萬…判無期

高雄一名從事鐵皮工程的施姓男子，因拖欠4500元工資並索借10萬元遭拒，竟將方姓水泥工踢下樓梯重擊昏迷，隨後更持水果刀刺斷對方右總頸動脈致死，並趁機摘取方男身上金飾變賣25萬餘元後拋屍屏東山區，橋頭地院今經國民法官法庭審理後宣判，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，另依竊盜罪判處有期徒刑4年10個月。

涉嫌勒索綠能業者近千萬元！ 高雄市議員陳明澤與營造商涉貪聲押

高雄市議會資深議員陳明澤與有德營造公司負責人莊嘉祥，涉嫌利用議員職務權勢與機會，以恐嚇手段向綠能業者強索土方利益並收取賄賂近千萬元，橋頭地檢署昨天指揮調查局發動兵分多路搜索，傳喚陳明澤、莊嘉祥及相關證人到案，檢方複訊後認為2被告涉犯貪汙治罪條例及恐嚇取財等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見。

疑不滿父親逼找工作 男從買刀到弒父後報警僅13分鐘被判18年

50歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，去年5月涉持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫，然而，他從購買刀具迄行凶後報警，僅有短短13分鐘，殺意甚堅，台南地院國民法官法庭今下午宣判，認他犯殺害直系血親尊親屬判刑18年。

台中3連霸「里長界張學友」涉貪遭收押 檢1個月內火速偵結起訴

台中市北區邱厝里里長高敏裕已連任3屆，還有「里長界張學友」外號，日前捲入涉違規出租里民活動中心弊案，台中地檢署2日發動搜索，訊後將高男向法院聲押禁見獲准，檢方不到1個月火速偵結，今依貪汙等罪嫌起訴他；民進黨台中市黨部日前也公告取消他里長提名資格。

瑪莎拉蒂惡少打人案定讞！宋男殘留腦傷眼斜視 母痛心：溝通變難

2021 年震驚全國的「台中瑪莎拉蒂惡少打人案」，歷經多年審理，最高法院於今日駁回上訴，共犯李韋霖、陳勁豪分別判刑3年10月定讞；主嫌張敦量早已於2023年底入獄服刑9年；被害宋姓男大生雖撿回一命，但至今仍殘留認知功能減損、情緒障礙及視覺斜視等重創；宋母受訪時痛心表示，兒子因傷導致學業延宕無法順利畢業，且眼睛斜視恐終身無法恢復，面對生活與情緒的考驗，她甚至自責「以前教他做個善良的人，反而害了他」。

88會館案延燒 南港分局員警收賄偷查個資羈押禁見…疑有影武者未曝光

台北地檢署偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局前偵查佐劉政道，透過萬。華分局退休員警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用公務系統濫查數百筆個資，甚至連手機發話基地台位置都洩漏，時間長達4年，調查局昨天搜索約談劉政道到案，檢方懷疑幕後有影武者未曝光，認有高度串滅證之虞，向法院聲押禁見，法官晚間裁准羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。