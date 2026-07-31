88會館案延燒 南港分局員警收賄偷查個資羈押禁見…疑有影武者未曝光

台北地檢署偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局前偵查佐劉政道，透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用公務系統濫查數百筆個資，甚至連手機發話基地台位置都洩漏，時間長達4年，調查局昨天搜索約談劉政道到案，檢方懷疑幕後有影武者未曝光，認有高度串滅證之虞，向法院聲押禁見，法官晚間裁准羈押。

據調查，劉政道是透過鄭璧欣以現金交付方式，長期替88會館成員陳志全查詢個資，劉男對違法查詢個資辯稱是「人情壓力」、「因長官交辦」才幫忙，但對於細節卻避重就輕

，法院根據檢方聲押資料，認為全案尚有藏鏡人未到案，有羈押必要，裁定羈押禁見。

全案緣於AE集團負責人郭哲敏2018年經營跨境線上博弈與地下匯兌，將博弈平台串連東南亞多國，洗錢規模高達上百億元。因有多名檢警高官、政治人物出入88會館接受招待，引發關注，警政署政風室前主任黃錦秋因案遭監察院彈劾，警政署內部自清時，發現有官警與郭哲敏集團勾結洩密，報請北檢指揮偵辦，台北市政府警察局督察室、南港分局督察室也協助清查。

專案小組過濾陳志全扣押隨身碟，意外發現裡面有註記「南港劉政道」檔案，打開資料夾裡面全都是民眾個資、通聯記錄，時間從2018至2022年，資料多達數百筆，深入追查才知陳志全是做放款業務，疑為追查債務人行蹤，透過中高階警官找上劉政道，劉男答應以每筆8千元代價偷查個資，由鄭璧欣居間交代查詢對象。

台北市調查處今年5月就搜索約談劉政道及陳志全到案，檢方當時依貪汙罪聲押禁見劉男獲准，陳志全10萬交保。劉男羈押後向台灣高等法院提抗告成功，高院以「難認其違背職務收賄嫌疑重大」發回更裁，法院後來裁定30萬元交保。

檢調鴨子滑水持續過濾資料，確認劉政道有收受88會館成員陳志全與施建芃賄賂，查詢特定民眾通聯記錄，範圍涵蓋發話基地台位置，昨天發動第2波搜索，約談4人到案，除劉政道聲押禁見，鄭璧欣20萬元交保、陳志全加保10萬元、限制出境出海、施建芃10萬元交保，案情恐持續延燒。