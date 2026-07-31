欠4500元工資狠殺水泥工 還拿被害人身上金飾變賣得手25萬…判無期

高雄一名從事鐵皮工程的施姓男子，因拖欠4500元工資並索借10萬元遭拒，竟將方姓水泥工踢下樓梯重擊昏迷，隨後更持水果刀刺斷對方右總頸動脈致死，並趁機摘取方男身上金飾變賣25萬餘元後拋屍屏東山區，橋頭地院今經國民法官法庭審理後宣判，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，另依竊盜罪判處有期徒刑4年10個月。

判決指出，施姓男子以施作鐵皮工程及修繕房屋漏水為業，2024年12月底聘請方姓男子擔任水泥工，卻拖欠工資4500元，2025年1月27日下午2時許，兩人至高雄市鳳山區黃埔二村一處房屋內協調債務，施男竟還開口要向方男再借10萬元，但遭方男拒絕而心生不滿，竟趁對方下樓時從後方踢落樓梯，並持器具重擊其頭部致陷入昏迷。

施男隨後將昏迷的方男拖上自小貨車，清理現場血跡後駕車離去，行經高雄市苓雅區體育場路與輔仁路四十八巷口時，施男發現方男有甦醒跡象，竟狠心拿出水果刀刺擊其頭部與頸部，造成方男右總頸動脈遭刺斷宣告不治。

施男見方男死亡後，隨即摘下其脖子上的黃金項鍊一條及手上的黃金戒指一枚，並於當天下午騎機車前往左營大路一家銀樓變賣，得手25萬8322元，隨後返回住處駕駛自小貨車，將方男屍體載往屏東縣滿州鄉一處道路旁，將屍體推下山坡，連同作案水果刀一併丟棄。

國民法官法庭審酌施男雖然坦承犯行，但惡性重大、手段凶殘，給予被害人生前極大痛苦，也讓被害家屬承受難以磨滅之傷痛，因此就殺人罪部分判處無期徒刑、褫奪公權終身，竊盜罪部分判處有期徒刑4年10個月。全案仍可上訴。