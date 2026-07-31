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涉嫌勒索綠能業者近千萬元！ 高雄市議員陳明澤與營造商涉貪聲押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市議會資深議員陳明澤與有德營造公司負責人莊嘉祥，涉嫌利用議員職務權勢與機會，以恐嚇手段向綠能業者強索土方利益並收取賄賂近千萬元，橋頭地檢署昨天指揮調查局發動兵分多路搜索，傳喚陳明澤、莊嘉祥及相關證人到案，檢方複訊後認為2被告涉犯貪汙治罪條例及恐嚇取財等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見。

檢調單位接獲檢舉指出，陳明澤涉嫌夥同有德營造負責人莊嘉祥等人，利用其市議員職權上的影響力與機會，針對轄內綠能開發案進行關切與施壓，甚至以恐嚇方式逼迫綠能承包商讓出土方工程利益，並從中收取不正當賄賂，涉及金額超過500萬元、逼近千萬，嚴重侵害業者權益並涉加重貪汙罪責。

據了解，原本綠能業者是因對地方不熟悉，因此找上陳明澤居中協調，要在路竹後鄉、竹滬一帶利用魚塭興建魚電共生光電場，但由於有土方挖掘填埋疑慮，陳明澤疑似玩兩面手法，先是找來居民抗議綠能開發案，再由他「出面表示會協調」，但疑似暗中又由「白手套」莊嘉祥向綠能業者施壓收受回扣，並包裝成協調「服務費」。

為釐清案情，橋頭地檢署由主任檢察官陳竹君、檢察官段可芳統籌指揮，會同法務部調查局高雄市調查處及彰化縣調查站組成專案小組，經長期蒐證後，於昨天上午執行大規模搜索行動，甚至前往陳明澤家中，約談陳明澤、莊嘉祥及多名證人到案說明。

經橋頭地檢署檢察官段可芳、鍾葦怡、陳俐吟、黃聖淵、陳靜宜、嚴維德、施佳宏等7位檢察官深入複訊，認陳明澤與莊嘉祥共同涉犯貪汙治罪條例圖利、不違背職務收受賄賂以及恐嚇取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，考量其涉案情節與後續串證風險，認定有羈押之原因與必要性，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

民進黨籍高雄市議員陳明澤。聯合報系資料照
民進黨籍高雄市議員陳明澤。聯合報系資料照

高雄 議員 聲押

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