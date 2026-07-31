疑不滿父親逼找工作 男從買刀到弒父後報警僅13分鐘被判18年

50歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，去年5月涉持刀將父親殺死後，打電話自首，警方據報後，通報119，趙父當場死亡未送醫，然而，他從購買刀具迄行凶後報警，僅有短短13分鐘，殺意甚堅，台南地院國民法官法庭今下午宣判，認他犯殺害直系血親尊親屬判刑18年。

台南地院表示，趙自稱幼時曾見父親對母親家暴感到不平，又因疾病而長期工作不穩定，遭遇挫折時多次向父親傾訴，但都欠缺正向的支持，遭驅趕離家時則感到無能力獨居自理，人格尊嚴長時間遭受貶抑，對被害人累積逾30年怨懟。

同時，案發前，又因工作能力不佳遭辭退，為對雇主侮辱性言詞提告而在外奔波，返家後又因遭父親叫醒用餐而心生不滿，他先刺向父親腹部致腸組織外露後，不顧父親已跌落地面、嘗試抵抗，也不顧母親在房門外呼喊，繼而刺向被害人胸部多刀，刀刀致命，最後刀刃留在父親胸口，確認被父親已無呼吸後仍使用束帶緊勒被害人頸部，房間內滿是血跡噴濺痕跡，情狀駭人，從購買刀具迄行凶後報警，僅有短短13分鐘，足見他並無想與父親討論的真意，殺意甚堅，鑄下大錯。

台南地院指出，趙犯後主動報警，且在偵查程序中一再表達願意接受死刑的制裁，也未浪費司法資源。然而，被告長期傾向將問題歸咎於他人，自省能力欠佳；本案發生後也一直堅稱遭受父親的精神霸凌才是犯案的原因，直至審理終結前才改口承認父親並非一無是處，但對犯案過程或不利於己的部分多推稱忘記，明顯選擇性失憶、避重就輕，更進一步表達想爭取父親遺產的意念。

趙於案發前，已有兩次對父親家暴遭通報紀錄，分別是口角紛爭，及持椅子攻擊其頭部，父親因抵抗導致雙手骨折，可見他早已有使用暴力解決與父親紛爭的傾向。

尤其，趙父更預先書立遺言置於銀行保險箱內，經事後取出，發現趙父聲明「我若被趙xx傷害的身體，我與妻子所有財產現金全部留給趙弟以便照顧他媽媽的一生用，我決定跟趙xx脫離父子關係。希望政府司法給他關到死，不要給他出來外面，傷害到別人，已經是無藥可醫。以免造成社會亂源。」，益見父親長期生活在兒子的威脅、恐懼之下，深感管教照顧兒子的無力與灰心。

台南地院說，趙患有重度憂鬱症，自88年至114年5月間，共計回診156次，並領有身心障礙證明，司法精神鑑定認被告有「適應障礙伴有憂鬱情緒」，量刑前鑑定認被告智識程度屬「邊緣智商伴憂鬱症相關認知缺損」，致被告在高度壓力情境下可能對後果評估、理性決策與衝動控制能力均有所影響。

經鑑定意見認為被告未來社會賦歸可能性屬「中等風險、需高度結構化介入」類型，將來進入社區後，若有持續接受精神科治療、社區心理衛生追蹤、心理治療、職業復建等支持機制，均有助於提升他復歸穩定性與降低風險。

同時，考量母親請求法院從輕量刑、弟弟請求法院依法處理等情，以及趙年近五旬，若接受長期監獄矯治後，應存有不再危害社會的高度可能性。

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