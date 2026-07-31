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嚴防地下賭盤介選！北檢與警方建立情資管道 全面向賭盤宣戰
2026年底九合一大選定11月28日投票，為嚴防地下賭盤介入選舉，台北地檢署今天前往中正二分局舉辦選舉查察座談，期勉警政機關應掌握選情激烈地區及賄選高風險對象，針對賄選熱區嚴密布建情資管道，杜絕選舉舞弊。
檢警分析，2018年、2022年地方公職人員選舉及2020年、2024年中央公職人員選舉查察案件類型，中正二轄區曾發生賄選、選舉賭盤、選舉暴力、妨害投票、妨害名譽（包括黑函、假訊息）等案。
北檢檢察長王俊力強調，為嚴防選舉賭盤再次介入選舉，檢察機關與司法警察應建立查緝選舉賭盤縱向及橫向聯繫平台，統合各選舉查察機關量能，全面向選舉賭盤宣戰，同
時對於選舉賭盤案件，應秉持「早、快、嚴、查、沒」原則，應儘早剷除；快速偵辦；案件情節重大應依法羈押嚴辦；鎖定目標應向上追查溯源；依法沒收不法所得，澈底斷絕選舉賭盤蔓延。
本次座談會由台北市政府警察局副局長張淑芳率領所屬負責選舉查察業務主管、中正二分局長曹儒林及5個派出所主管，共同與會研商查察策略，北檢與會人員包括選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官郭進昌、張靜薰。
中正二分局就轄區選情概況及查賄重點規劃進行報告，並由檢察官吳子新簡報選舉查察工作重點，並與第一線員警就查察妨害選舉面臨問題與挑戰，進行意見交流。
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