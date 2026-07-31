嚴防地下賭盤介選！北檢與警方建立情資管道 全面向賭盤宣戰

2021 年震驚全國的「台中瑪莎拉蒂惡少打人案」，歷經多年審理，最高法院於今日駁回上訴，共犯李韋霖、陳勁豪分別判刑3年10月定讞；主嫌張敦量早已於2023年底入獄服刑9年；被害宋姓男大生雖撿回一命，但至今仍殘留認知功能減損、情緒障礙及視覺斜視等重創；宋母受訪時痛心表示，兒子因傷導致學業延宕無法順利畢業，且眼睛斜視恐終身無法恢復，面對生活與情緒的考驗，她甚至自責「以前教他做個善良的人，反而害了他」。

2026-07-31 15:29