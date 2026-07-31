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北檢查賄列車到中正二分局 強化蒐證揭開賄選面紗
台北地檢署查賄列車今天前往台北市中正二警分局，檢察長王俊力期勉警政機關應掌握選情激烈地區及賄選高風險對象，針對賄選熱區嚴密佈建情資管道，透過深入蒐證，齊心齊力共創清明選風。
王俊力今天率同選舉查察執行秘書、主任檢察官李仲仁、主任檢察官郭進昌、張靜薰及檢察官吳子新前往台北市警察局中正第二分局舉辦地方公職人員選舉查察座談，北市警察局副局長張淑芳率領所屬負責選舉查察業務主管、中正第二分局分局長曹儒林及所轄5個派出所主管人員共同與會。
北檢指出，會中由中正二分局就轄區選情概況及查賄重點規劃等進行報告，並由吳子新簡報本次選舉查察工作重點，最後與第一線員警就查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行意見交流，藉此全面遏阻賄選、深化反賄宣導、築牢民主防線。
北檢表示，分析民國107年、111年地方公職人員選舉及109年、 113年中央公職人員選舉查察案件類型，本區域曾發生賄選、選舉賭盤、選舉暴力、妨害投票、妨害名譽（包括黑函、假訊息）等案類。
王俊力指出，為嚴防選舉賭盤再次介入選舉，檢察機關與司法警察機關應建立查緝選舉賭盤縱向及橫向聯繫平台，統合各選舉查察機關量能，全面向選舉賭盤宣戰，同時對於選舉賭盤案件應秉持「早、快、嚴、查、沒」原則。
王俊力表示，對選舉賭盤應儘「早」剷除、「快」速偵辦；案件情節重大應依法羈押「嚴」辦；鎖定目標應向上追「查」溯源；依法「沒」收不法所得，才能發揮嚇阻作用，斷絕選舉賭盤蔓延。
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