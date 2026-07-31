台中3連霸「里長界張學友」涉貪遭收押 檢1個月內火速偵結起訴

台中市北區邱厝里里長高敏裕已連任3屆，還有「里長界張學友」外號，日前捲入涉違規出租里民活動中心弊案，台中地檢署2日發動搜索，訊後將高男向法院聲押禁見獲准，檢方不到1個月火速偵結，今依貪汙等罪嫌起訴他；民進黨台中市黨部日前也公告取消他里長提名資格。

高敏裕2014年起擔任邱厝里里長，已擔任3屆，他參選時自述出身孤兒，但奮發向上、認真做事，且上過選秀節目，有「里長界張學友」外號。

台中地檢7月2日發動搜索，前往高男住處、辦公室查扣相關資料，初步發現他涉嫌違規轉租活動中心，並以里辦公室課程名義，向區公所申請免費使用里民活動中心，私下卻把活動中心轉租唱歌班教師，並從中中飽私囊，不法所得20多萬元，今依貪汙等罪嫌起訴他。

民進黨台中市黨部7月20日公告，取消民進黨2026年台中市北區邱厝里長候選人高敏裕提名資格。

公告指出，高敏裕同志因涉嫌多項貪汙罪，遭台中地檢署調查，聲請羈押禁見獲准，已嚴重影響民進黨形象，2026年7月15日第九屆執行委員會第1次會議決定，取消本屆里長提名資格。

此外，高敏裕2018年被控訴趁北區區公所辦環保志工活動時，教唆里民偽造文書，找未在名冊登錄的里民，偽簽他人姓名，以參與活動，高男及5個里民被依偽造文書罪起訴，台中地院一審簡易庭依教唆犯偽造私文書罪判他3月，二審合議庭逆轉判無罪，再上訴台中高分院駁回，高無罪確定。