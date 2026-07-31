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彰化婦人騎車遭撞臥床逾年亡 法院認「突切車道」駕駛無過失

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化員林市中山路二段2024年一起車禍事故，陳姓婦人騎機車遭撞後重傷，陷入植物人狀態，臥床逾1年後因併發肺炎死亡。施姓駕駛遭檢方依過失致人於死罪起訴，不過彰化地方法院審理認為，施男當時並無闖紅燈，陳婦則是在右轉後突然切入內側車道，事故難以歸責於施男，判決無罪。

判決指出，事故發生於2024年4月24日上午11時許，施男駕駛自小客車沿員林市中山路二段由南往北行駛，行經萬年路三段路口時，與陳姓婦人騎乘機車發生碰撞。陳婦因頭部外傷、創傷性顱內出血及肋骨骨折併氣胸等傷勢送醫，之後呈植物人狀態，需長期照護，直到2025年6月22日因併發肺炎死亡。

檢方認為，施男行經路口時，號誌已轉紅仍未停車，且未注意車前狀況，未採取必要安全措施，導致事故發生，涉犯過失致死罪。

不過法院勘驗監視器畫面後認定，施男接近萬年路口時，號誌由黃燈轉為紅燈，紅燈亮起時，車頭已接近斑馬線，依當時路口停止線與斑馬線距離判斷，施男應已通過停止線，不能認定有闖紅燈情形。

法院指出，事故發生時陳婦由萬年路方向右轉進入中山路外側車道，隨後開啟方向燈欲往左切換至內側車道，而施男當時已行駛在內側車道，雙方原可各自前進。

但監視畫面顯示，陳婦右轉後隨即往左偏移切入內側車道，從進入外側車道、變換方向到碰撞發生僅約1秒時間，且撞擊位置位於施男車輛右側車身，法院認為，該突發變換車道行為難以讓施男及時反應，不能認定施男有未注意車前狀況或未採取必要措施的過失。

至於陳婦死亡原因，法院指出，法醫鑑定認為，陳婦原有心臟疾病史，車禍造成的傷勢及後續併發症加重身體負荷，與死亡結果仍具有因果關係。

法院最後認定，雖車禍造成陳婦死亡，但施男駕駛行為難認具有過失，檢方提出證據不足證明犯罪，因此判決施男無罪。

彰化員林市中山路二段2024年一起車禍事故，陳姓婦人騎機車遭撞後重傷，陷入植物人狀態，臥床逾1年後因併發肺炎死亡。施姓駕駛遭檢方依過失致人於死罪起訴，不過彰化地方法院審理認為，施男當時並無闖紅燈，陳婦則是在右轉後突然切入內側車道，事故難以歸責於施男，判決無罪。聯合報系資料照
彰化員林市中山路二段2024年一起車禍事故，陳姓婦人騎機車遭撞後重傷，陷入植物人狀態，臥床逾1年後因併發肺炎死亡。施姓駕駛遭檢方依過失致人於死罪起訴，不過彰化地方法院審理認為，施男當時並無闖紅燈，陳婦則是在右轉後突然切入內側車道，事故難以歸責於施男，判決無罪。聯合報系資料照

彰化 車禍

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