瑪莎拉蒂惡少打人案定讞！宋男殘留腦傷眼斜視 母痛心：溝通變難

2021 年震驚全國的「台中瑪莎拉蒂惡少打人案」，歷經多年審理，最高法院於今日駁回上訴，共犯李韋霖、陳勁豪分別判刑3年10月定讞；主嫌張敦量早已於2023年底入獄服刑9年；被害宋姓男大生雖撿回一命，但至今仍殘留認知功能減損、情緒障礙及視覺斜視等重創；宋母受訪時痛心表示，兒子因傷導致學業延宕無法順利畢業，且眼睛斜視恐終身無法恢復，面對生活與情緒的考驗，她甚至自責「以前教他做個善良的人，反而害了他」。

得知司法定讞，宋男母親今天出面受訪時表示，揭露兒子漫長而痛苦的復健過程；宋母說，兒子的學業因為這場意外被嚴重干擾與延宕，「目前還不能順利畢業，可能還要再奮鬥一陣子。」而最令人焦慮的，是眼睛的傷勢，「他眼睛斜視的問題依然存在，可能這一輩子都無法再恢復正常了，他也必須去學習適應這樣的眼睛。」

針對生活上的缺憾，宋母坦言兒子的情緒控管與反射動作都受到影響；她哽咽表示，「情緒問題的話，因為我之前都教他要做一個很善良的人，但是問題這個部分好像害了他…，所以目前在溝通上可能會比較困難一點，我也沒有信心再教導他。」她提到，只要有人做出看似危險或可能傷害他的動作，兒子就會產生非常大的情緒反應。

不過，宋母也強調，正在漸漸培養兒子獨立，「畢竟他必須要自己去面對自己的人生，走出自己的一片天。」雖然家人因為擔心會限制他開車，讓兒子一度感到有些沮喪，但全家仍會陪伴他持續克服生活中的種種考驗。

據了解，全案發生於2021年11月7日凌晨，食品廠小開張敦量駕駛瑪莎拉蒂跑車，行經台中市西屯區台灣大道與河南路口時，與宋姓男大生駕駛的車輛發生擦撞；張男等3人暴怒，張男持鋁棒強拉宋男下車，即使宋男不斷道歉，張男仍強扯其頭髮、搧巴掌，甚至與陳勁豪、李韋霖等兩人聯手，將宋男架住後發狠拳打腳踢，連宋男倒地後仍猛踹其頭部。

警方到場時，宋男已奄奄一息，送醫診斷出顱骨骨折、急性硬膜上出血、氣腦及眼耳出血等多處重傷，經緊急開顱手術搶救才保住性命。然而，這場暴行卻對宋男造成難以復原的傷害，至今仍殘留認知功能減損與情緒障礙等重傷害。

案發後3人背景遭起底，張敦量為食品廠小開，李韋霖家開車床工廠，陳勁豪家中則開設淨水器公司，引發社會公憤。檢方依法對 3人提起公訴；法院審理期間，主嫌張敦量一、二審均被判刑 9 年，因其放棄上訴第三審，已於2023年底入獄服刑；共犯李韋霖、陳勁豪一審均遭判刑4年8月，二審改判3年，經最高法院撤銷發回後，台中高分院更一審改判2人各3年10月有期徒刑。全案再上訴，最高法院今日駁回上訴，全案定讞。