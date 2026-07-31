快訊

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

用AI畫非洲地圖國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

聽新聞
0:00 / 0:00

男子投票日前10日內轉發民調挨罰10萬 台南分署扣押存款清償

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南丁姓男子於去年第11屆立法委員罷免案投票日前10日轉發評論民調內容，違反選罷法相關規定，遭台中市選委會裁罰10萬元，逾期不繳納而遭移送強制執行，台南分署收案後，發現他有存款可供執行，經扣押存款後繳清。

台南分署指出，第11屆立法委員罷免案去年8月23日登場，丁男於投票日前10日轉發評論民調內容，違反公職人員選舉罷免法第53條第3項規定：「政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。」遭台中市選委會裁罰10萬元而拒繳。

台南分署表示，執行人員於今年4月間收案後，調查發現他有存款可供執行，核發執行命令扣押存款，經金融機構回覆足額扣押存款，後核發收取命令交台中市選委會收取後全數清償。

台南分署呼籲，2026年九合一選舉將於11月舉行，請民眾務必遵守選罷法相關規定，以免誤觸法網而受罰。

台南分署表示，執行人員於今4月間收案後，調查發現丁男有存款可供執行，經核發執行命令扣押存款後全數清償。聯合報系資料照
台南分署表示，執行人員於今4月間收案後，調查發現丁男有存款可供執行，經核發執行命令扣押存款後全數清償。聯合報系資料照

台南 投票 民調

延伸閱讀

科技公司積欠稅款近百筆 台南分署扣押工程款後清償

屏東法拍遠洋漁船德鴻發號 拍定人要先繳603萬元罰鍰才能過戶

最高500萬檢舉賄選獎金 彰化地檢署曝近兩次大選已發862.5萬元

當街摀女高中生嘴拖草叢 台南男涉強盜未遂判刑6年

相關新聞

暗槓贓款、海洛因還用冰糖換安毒 模範警察判刑6年

新北市刑警大隊偵二隊前偵查佐陳葵豪曾獲全國模範警察，暗槓毒品案件查扣的40萬元現金及海洛因，又包庇黃男、期約20萬元以冰糖調包扣案的安非他命。新北地方法院依地貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」及期約賄賂罪，判處應執行6年徒刑，褫奪公權1年。可上訴。

陳玉珍告張惇涵造謠「國民黨刪中小企業預算」 北檢不起訴

行政院祕書長張惇涵去年擔任總統府副祕書長時，在政論節目指國民黨刪除中小企業預算，立委陳玉珍控告張涉嫌誹謗、違反選罷法。台北地檢署今偵結，認為張評論內容屬可受公評之事，犯罪嫌疑不足不起訴。

瑪莎拉蒂惡少暴打男大生 禍首入監…2共犯判3年10月定讞

食品業小開張敦量5年前與友人李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂轎車，與宋姓男大學生發生車禍，張等3人毆打、猛力踩踹宋的頭部致重傷，送醫撿回一命，至今仍有認知、情緒障礙，張已判9年定讞，目前在監服刑中。最高法院依傷害致重傷罪判李、陳各3年10月徒刑定讞。

瑪莎拉蒂惡少打人案定讞！宋男殘留腦傷眼斜視 母痛心：溝通變難

2021 年震驚全國的「台中瑪莎拉蒂惡少打人案」，歷經多年審理，最高法院於今日駁回上訴，共犯李韋霖、陳勁豪分別判刑3年10月定讞；主嫌張敦量早已於2023年底入獄服刑9年；被害宋姓男大生雖撿回一命，但至今仍殘留認知功能減損、情緒障礙及視覺斜視等重創；宋母受訪時痛心表示，兒子因傷導致學業延宕無法順利畢業，且眼睛斜視恐終身無法恢復，面對生活與情緒的考驗，她甚至自責「以前教他做個善良的人，反而害了他」。

台中3連霸「里長界張學友」涉貪遭收押...檢1個月內火速偵結起訴

台中市北區邱厝里里長高敏裕已連任3屆，還有「里長界張學友」外號，日前捲入涉違規出租里民活動中心弊案，台中地檢署2日發動搜索，訊後將高男向法院聲押禁見獲准，檢方不到1個月火速偵結，今依貪汙等罪嫌起訴他；民進黨台中市黨部日前也公告取消他里長提名資格。

彰化婦人騎車遭撞臥床逾年亡 法院認「突切車道」駕駛無過失

彰化員林市中山路二段2024年一起車禍事故，陳姓婦人騎機車遭撞後重傷，陷入植物人狀態，臥床逾1年後因併發肺炎死亡。施姓駕駛遭檢方依過失致人於死罪起訴，不過彰化地方法院審理認為，施男當時並無闖紅燈，陳婦則是在右轉後突然切入內側車道，事故難以歸責於施男，判決無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。