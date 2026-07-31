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男子投票日前10日內轉發民調挨罰10萬 台南分署扣押存款清償
台南丁姓男子於去年第11屆立法委員罷免案投票日前10日轉發評論民調內容，違反選罷法相關規定，遭台中市選委會裁罰10萬元，逾期不繳納而遭移送強制執行，台南分署收案後，發現他有存款可供執行，經扣押存款後繳清。
台南分署指出，第11屆立法委員罷免案去年8月23日登場，丁男於投票日前10日轉發評論民調內容，違反公職人員選舉罷免法第53條第3項規定：「政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。」遭台中市選委會裁罰10萬元而拒繳。
台南分署表示，執行人員於今年4月間收案後，調查發現他有存款可供執行，核發執行命令扣押存款，經金融機構回覆足額扣押存款，後核發收取命令交台中市選委會收取後全數清償。
台南分署呼籲，2026年九合一選舉將於11月舉行，請民眾務必遵守選罷法相關規定，以免誤觸法網而受罰。
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