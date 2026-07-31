板橋榮家堂長盜領榮民存款349萬 貪汙侵占財物判刑4年

曾任國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家社會工作師、堂長賴孜羽，2023年間起盜領侵占3名榮民存款共349萬5千元。新北地方法院考量偵查中認罪減刑，依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪，判處應執行4年徒刑，褫奪公權2年。

賴孜羽2019年4月起在板橋榮家擔任社會工作師，2022年8月擔任輔導員兼任堂長，負責管理榮民的證件存簿保管、申請及發還簽核作業，依法令服務於國家所屬機關，是具有法定職務權限的公務員。

判決指出，賴孜羽未經榮民同意或授權，擅自持榮民存摺及私人印鑑提領款項，偽造提款單、盜用印鑑，2023年至2024年1月間，陸續至郵局30次提領韓姓榮民存款245萬9000元，挪為私用。

2024年7月間，賴孜羽3度盜領段姓榮民台灣銀行帳戶存款共20萬元，經行員發現段姓榮民申請註記須本人提領現金，賴女轉而偽造匯款申請書，匯款到郵局帳戶後再領取現金共68萬7000元；同年9月又2度到領高姓榮民存款14萬9000元。

賴女2024年10月向廉政署坦承犯行。合議庭審酌，賴擔任公職甚久理應廉潔自持，卻利用管理財務機會侵占榮民財物，已危害官箴並減損公務機關執法之威信，但考量坦承犯行、犯後態度尚可，侵占職務上持有之非公用私有財物罪3罪，定應執行有期徒刑4年，褫奪公權2年。可上訴。