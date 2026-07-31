民進黨高雄議員陳明澤疑涉嫌收光電場土方回扣 檢聲押

民進黨籍高雄市議員陳明澤住處昨天遭橋頭地檢署大動作搜索，陳明澤本人也被帶回漏夜偵訊，橋頭地檢署今上午依涉貪汙治罪條例將他聲押。陳明澤疑似從北高雄的光電場開發案中，以地方居民反彈土方填土問題為由，向業主從中收取回扣。

據了解，陳明澤因涉入位於路竹的太陽能光電場開發案，有光電業者因對地方不熟悉，因此找上陳明澤居中協調，要在路竹後鄉、竹滬一帶利用魚塭興建魚電共生光電場，但由於有土方挖掘填埋疑慮，引發地方居民反彈，但陳明澤被懷疑玩兩面手法，一面向業者打包票會擺平，實則暗中鼓動居民抗議，以此向業者勒索收取「服務費」作為回扣。

陳明澤已在當地蟬聯6屆議員，從2002年高雄縣議會至今深耕超過20年，在北高雄的茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮有極大影響力，不過他早宣布不再爭取連任，而是要交棒給女兒陳琳潔，今年更多次為女兒助選，要藉女兒延續民進黨在北高雄的政治影響力。

如今傳出涉貪收受回扣，地方傳出可能動搖女兒陳琳潔的選情。對此陳琳潔受訪表示，並不知情父親遭搜索涉入光電場開發案一事，目前選舉行程也並未受到影響。

高雄市6連霸議員陳明澤涉貪遭檢方聲請羈押。記者巫鴻瑋／攝影