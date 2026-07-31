不滿遭言語騷擾…女揪眾逼下跪掌嘴道歉還毆打 下場曝

王姓女子去年10月28日凌晨在台南某機車行內，不滿孫姓男子對其言語騷擾，夥同馬姓男子等人喝令孫下跪掌嘴道歉，且拳打腳踢毆打孫成傷，王女、馬辯稱孫自己下跪掌嘴才受傷，但孫傷勢卻遍及全身，雙方和解成立，法官認王女、馬共同犯強制罪，分別判刑3月、2月，均緩刑2年。

檢方起訴，王女因不滿孫對其言語騷擾，竟與馬等人喝令孫下跪、掌摑自己臉頰道歉，孫見人多勢眾為求自保只能配合，且王女、馬等人以拳打腳踢方式毆打孫，致臉部、前額、頸部、左大腿、左膝蓋、左小腿、背部鈍挫傷。王女、馬均辯稱是孫自己下跪、打自己巴掌才會受傷。

然而，檢方核閱孫所提診斷證明書所載傷勢，傷勢遍及臉部、額頭、頸部、左下肢及背部等處，認倘孫自行下跪、掌摑，傷勢理應僅有臉部及下肢，認孫及證人證述孫受傷是應遭多人拳打腳踢所致，較為可採。

台南地院審酌，王女、馬與孫素不相識，僅因不滿孫言語不當，竟夥同其他成年人喝令孫下跪、掌摑自己臉頰道歉，很不應該。同時，2人於警詢及偵查中均否認犯行，馬於初次審理期日即願坦認犯行，並與孫和解賠償，王女雖也與孫和解並賠償，但至證人交互詰問程序後才願坦認犯行，2人犯後面對過錯態度及耗費之司法資源有別，刑度應予適當區隔。

台南地院考量，本件事發起因、2人犯罪動機、目的、手段、情節及孫表示同意從輕量刑之等一切情狀，法官認王女、馬共同犯強制罪，分別判刑3月、2月，均緩刑2年。