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打官司找AI代筆為什麼害慘法官 王至德：不要為了省錢浪費大家時間

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

桃園地方法院日前有法官透過判決書建議原告「不要用AI寫上訴狀」，引起討論。律師王至德表示，他看了心裡想的是，終於有法官受不了了嗎？不敢說以後AI一定不會取代律師，但是可以肯定的是，現在的AI取代不了律師，不要為了省錢就叫AI寫訴狀來浪費大家時間，拖垮法院了。

王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專分享他碰到的實際案例，曾有案件的對造當事人不是律師，但應該懂一點法律皮毛，在開庭的時候胡亂主張，提出一堆根本沒有依據的答辯。對方到第二審的時候進化了，開庭時提出一份長達十多頁的答辯狀，他看到第二頁就發現「這一定是AI寫的」，除了格式以外，其他的內容實在慘不忍睹。

他表示，以律師而言，AI真的可以幫忙節省不少時間，也可以協助思考訴訟策略，是因為律師有法律專業支持，能夠審核AI提供的內容是否正確，方向是否適當，「至少可以判斷是不是AI在幻想」，但對於一般不懂法律的人有困難。

王至德表示，沒有法律專業、沒有實務經驗，面對AI提供的建議或是書狀內容都沒有審閱的能力，所以最後只能相信AI，就一股腦地丟給法院、丟給對方律師。但是法院不採信當事人的主張時，通常還是得在判決內逐一說明為何不採，所以法官就算看出是AI在幻想，也不能省略不看，造成法院負擔激增。

另外，王至德表示，有的當事人明明已經委託專業的律師了，但還是會把AI寫的建議丟給自己的律師參考，甚至要求律師把AI的建議寫進書狀。對案情沒有任何幫助，只是增加律師的工作量。

王至德說，就算不想花錢，「就自己寫一寫給法院就好了」，反正輸贏結果不會有什麼不一樣，但頁數少一點，至少大家比較省時間。

桃園地方法院日前有法官透過判決書建議原告「不要用AI寫上訴狀」，引起討論。示意圖／AI生成
桃園地方法院日前有法官透過判決書建議原告「不要用AI寫上訴狀」，引起討論。示意圖／AI生成

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