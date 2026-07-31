暗槓贓款、海洛因還用冰糖換安毒 模範警察判刑6年

新北市刑警大隊偵二隊前偵查佐陳葵豪曾獲全國模範警察，暗槓毒品案件查扣的40萬元現金及海洛因，又包庇黃男、期約20萬元以冰糖調包扣案的安非他命。新北地方法院依地貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」及期約賄賂罪，判處應執行6年徒刑，褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，陳葵豪偵辦黃男的毒品案，專案小組2024年1月25日搜索黃男住處持扣黃男持有的4包海洛因、3包安非他命毒品及40萬元現金，陳葵豪在扣押物品僅登載「第一級毒品海洛因3包」，侵占1包海洛因（毛重10公克）及40萬元。

陳葵豪在偵二隊廁所，用自己的尿液裝入採尿罐，讓黃男簽名包庇黃男。2人約在汽車旅館見面，黃男詢問能否抽換被扣案的安非他命，事後又傳Line訊息給陳，期約用高於市價的20萬元「買回」266公克安非他命，2024年2月間2人在新北市刑大停車場見面，黃男交付「冰糖」給陳當作替換物。

判決直指，2024年2月中旬至3月間某日，陳葵豪在刑大辦公室抽換證物，倒出本案大部分的安非它命，並將冰糖倒入證物袋，再電話聯繫黃男「不是要以20萬元買回」，黃男沒錢而沒有依約付款，最後，黃男又涉毒品案落網，向人抱怨此事而被檢舉，經比對警方DNA資料庫與送驗的尿液檢體，發現與黃男不符，全案曝光。

合議庭審酌，陳葵豪為圖私利及避免黃男另案假釋被撤銷，未扣押海洛因、40萬元現金，並掉包尿液等手段偽造黃男涉毒品案證據，侵占金錢、毒品重量頗多、期約賄賂利益高達20萬元，所為不僅敗壞官箴，重創國家司法與調查機關查緝毒品的公信力，考量犯後態度亦未全然坦認己非，但期約部分認罪且未取得20萬元，依法減刑。

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