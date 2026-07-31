快訊

連台積電都漲停了！台股狂飆逾3,200點改寫歷史紀錄

股市淪「賭場」…南韓槓桿ETF引爆亂象是怎麼回事？

高溫酷暑天氣倒數 白海豚颱風「最新路徑」不排除更靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

暗槓贓款、海洛因還用冰糖換安毒 模範警察判刑6年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市刑警大隊偵二隊前偵查佐陳葵豪曾獲全國模範警察，暗槓毒品案件查扣的40萬元現金及海洛因，又包庇黃男、期約20萬元以冰糖調包扣案的安非他命。新北地方法院依地貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」及期約賄賂罪，判處應執行6年徒刑，褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，陳葵豪偵辦黃男的毒品案，專案小組2024年1月25日搜索黃男住處持扣黃男持有的4包海洛因、3包安非他命毒品及40萬元現金，陳葵豪在扣押物品僅登載「第一級毒品海洛因3包」，侵占1包海洛因（毛重10公克）及40萬元。

陳葵豪在偵二隊廁所，用自己的尿液裝入採尿罐，讓黃男簽名包庇黃男。2人約在汽車旅館見面，黃男詢問能否抽換被扣案的安非他命，事後又傳Line訊息給陳，期約用高於市價的20萬元「買回」266公克安非他命，2024年2月間2人在新北市刑大停車場見面，黃男交付「冰糖」給陳當作替換物。

判決直指，2024年2月中旬至3月間某日，陳葵豪在刑大辦公室抽換證物，倒出本案大部分的安非它命，並將冰糖倒入證物袋，再電話聯繫黃男「不是要以20萬元買回」，黃男沒錢而沒有依約付款，最後，黃男又涉毒品案落網，向人抱怨此事而被檢舉，經比對警方DNA資料庫與送驗的尿液檢體，發現與黃男不符，全案曝光。

合議庭審酌，陳葵豪為圖私利及避免黃男另案假釋被撤銷，未扣押海洛因、40萬元現金，並掉包尿液等手段偽造黃男涉毒品案證據，侵占金錢、毒品重量頗多、期約賄賂利益高達20萬元，所為不僅敗壞官箴，重創國家司法與調查機關查緝毒品的公信力，考量犯後態度亦未全然坦認己非，但期約部分認罪且未取得20萬元，依法減刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走毒品及現金，又收賄協助調包黃男尿液檢體及所查扣毒品。聯合報系資料照片
新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走毒品及現金，又收賄協助調包黃男尿液檢體及所查扣毒品。聯合報系資料照片

海洛因 警察 贓款

延伸閱讀

台中海線販毒帶槍防身　通緝犯海釣場遭逮起訴

海洛因藏模型車底走私來台　2嫌收毒包裹遭起訴

遭竹科客戶寄信指「專業不足」害解僱？新竹男因「這原因」求償敗訴

台東道路拓寬案2官員交保 法院：涉圖利等罪嫌重大、無羈押必要

相關新聞

暗槓贓款、海洛因還用冰糖換安毒 模範警察判刑6年

新北市刑警大隊偵二隊前偵查佐陳葵豪曾獲全國模範警察，暗槓毒品案件查扣的40萬元現金及海洛因，又包庇黃男、期約20萬元以冰糖調包扣案的安非他命。新北地方法院依地貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」及期約賄賂罪，判處應執行6年徒刑，褫奪公權1年。可上訴。

陳玉珍告張惇涵造謠「國民黨刪中小企業預算」 北檢不起訴

行政院祕書長張惇涵去年擔任總統府副祕書長時，在政論節目指國民黨刪除中小企業預算，立委陳玉珍控告張涉嫌誹謗、違反選罷法。台北地檢署今偵結，認為張評論內容屬可受公評之事，犯罪嫌疑不足不起訴。

瑪莎拉蒂惡少暴打男大生 禍首入監…2共犯判3年10月定讞

食品業小開張敦量5年前與友人李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂轎車，與宋姓男大學生發生車禍，張等3人毆打、猛力踩踹宋的頭部致重傷，送醫撿回一命，至今仍有認知、情緒障礙，張已判9年定讞，目前在監服刑中。最高法院依傷害致重傷罪判李、陳各3年10月徒刑定讞。

31歲男持搶及假手榴彈搶中信銀…挾持經理搶1千萬 起訴求刑12年

中信銀行忠孝分行今年4月24日傳出搶案，31歲男子林勇秀涉嫌持空氣槍與假的手榴彈闖入銀行，脅迫銀行將1000萬元現金裝進自備的行李箱，警方霹靂小組圍捕，雙方對峙15分鐘，警方制伏林男，無人員受傷。台北地檢署今偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

飛機落地還不能拍！台東旅客手機往外拍 螺旋槳入鏡遭法辦

搭乘飛機時使用手機拍攝窗外景物，也可能觸犯法規！台東地檢署偵辦一起違反民用航空法案件，高姓乘客今年4月搭乘德安航空蘭嶼飛往台東班機，在飛機落地滑行、艙門尚未開啟期間，拿手機拍攝飛機螺旋槳，遭鄰座乘客檢舉報警，檢方近日偵結後認定犯行明確，考量情節輕微，予以緩起訴處分，期間1年，並須向公庫支付2萬元。

打官司找AI代筆為什麼害慘法官 王至德：不要為了省錢浪費大家時間

桃園地方法院日前有法官透過判決書建議原告「不要用AI寫上訴狀」，引起討論。律師王至德表示，他看了心裡想的是，終於有法官受不了了嗎？不敢說以後AI一定不會取代律師，但是可以肯定的是，現在的AI取代不了律師，不要為了省錢就叫AI寫訴狀來浪費大家時間，拖垮法院了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。