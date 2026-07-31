快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

男襲擊高中生強盜性侵未遂 台南地院判刑6年

中央社／ 台南31日電

蔡姓男子今年4月在台南市襲擊1名高中生強盜性侵未遂遭逮，台灣台南地方法院今天判刑有期徒刑6年，全案仍可上訴。

台南地院表示，蔡姓男子犯兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對少年犯強制性交未遂罪、中華民國刑法成年人故意對少年犯強盜未遂罪，判刑6年，扣案作案用浴巾、毛巾、拖鞋、防曬面罩、袖套與衣褲沒收。

台南地院說，蔡姓男子挑台南永康區某廢棄空屋為據點，先在地面鋪浴巾，在空屋旁草叢鋪設木板、廢棄木門，4月22日用噴灑酒精口罩摀住高中生口鼻，強拉欲進廢棄空屋強盜及強制性交，高中生呼救，路過民眾制止，蔡姓男子換裝騎機車逃離現場。

蔡姓男子雖坦承犯行，但被害人拒絕調解，也未原諒，台南地院考量蔡姓男子犯罪動機、職業收入、經濟狀況及無犯罪紀錄等，判刑6年。

根據警方調查，蔡姓男子是澎湖縣人，在台南仁德區某工廠工作，租屋獨居東區，犯案前曾在現場周遭超過10次，犯案時戴口罩和手套，案發時1名機車騎士拿起路旁木棍上前嚇阻，被害人以手機拍下蔡姓男子逃逸背影，且在機車騎士陪同下報案。

被害人當時身上多處挫傷，警方成立專案小組，4月23日在東區勝利路發現蔡姓男子，立刻攔下拘提到案，依法送辦，台灣台南地方檢察署訊後聲請羈押獲准，6月偵結起訴移審台南地院，地院裁定自6月2日起羈押3個月。

強盜 高中生 性侵

延伸閱讀

當街摀女高中生嘴拖草叢 台南男涉強盜未遂判刑6年

牧師逼15歲少女簽「主奴契約」…辦公室性侵拍性愛影片 二審減輕刑度

蒐集飲料標籤鎖定行蹤 桃園男埋伏手搖飲店旁刺殺女同事判6年6月

31歲男持搶及假手榴彈搶中信銀…挾持經理搶1千萬 起訴求刑12年

相關新聞

暗槓贓款、海洛因還用冰糖換安毒 模範警察判刑6年

新北市刑警大隊偵二隊前偵查佐陳葵豪曾獲全國模範警察，暗槓毒品案件查扣的40萬元現金及海洛因，又包庇黃男、期約20萬元以冰糖調包扣案的安非他命。新北地方法院依地貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」及期約賄賂罪，判處應執行6年徒刑，褫奪公權1年。可上訴。

陳玉珍告張惇涵造謠「國民黨刪中小企業預算」 北檢不起訴

行政院祕書長張惇涵去年擔任總統府副祕書長時，在政論節目指國民黨刪除中小企業預算，立委陳玉珍控告張涉嫌誹謗、違反選罷法。台北地檢署今偵結，認為張評論內容屬可受公評之事，犯罪嫌疑不足不起訴。

瑪莎拉蒂惡少暴打男大生 禍首入監…2共犯判3年10月定讞

食品業小開張敦量5年前與友人李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂轎車，與宋姓男大學生發生車禍，張等3人毆打、猛力踩踹宋的頭部致重傷，送醫撿回一命，至今仍有認知、情緒障礙，張已判9年定讞，目前在監服刑中。最高法院依傷害致重傷罪判李、陳各3年10月徒刑定讞。

板橋榮家堂長盜領榮民存款349萬 貪汙侵占財物判刑4年

曾任國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家社會工作師、堂長賴孜羽，2023年間起盜領侵占3名榮民存款共349萬5千元。新北地方法院考量偵查中認罪減刑，依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪，判處應執行4年徒刑，褫奪公權2年。

民進黨高雄議員陳明澤疑涉嫌收光電場土方回扣 檢聲押

民進黨籍高雄市議員陳明澤住處昨天遭橋頭地檢署大動作搜索，陳明澤本人也被帶回漏夜偵訊，橋頭地檢署今上午依涉貪汙治罪條例將他聲押。陳明澤疑似從北高雄的光電場開發案中，以地方居民反彈土方填土問題為由，向業主從中收取回扣。

不滿遭言語騷擾…女揪眾逼下跪掌嘴道歉還毆打 下場曝

王姓女子去年10月28日凌晨在台南某機車行內，不滿孫姓男子對其言語騷擾，夥同馬姓男子等人喝令孫下跪掌嘴道歉，且拳打腳踢毆打孫成傷，王女、馬辯稱孫自己下跪掌嘴才受傷，但孫傷勢卻遍及全身，雙方和解成立，法官認王女、馬共同犯強制罪，分別判刑3月、2月，均緩刑2年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。