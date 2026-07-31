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烏來旅館員工居間協調同事債務 反遭利剪刺成重傷
新北市烏來區某旅館林姓員工日前充當和事佬，居間協調林姓同事與朱姓男子的債務問題，反遭朱男涉持利剪刺成重傷，朱男事後落網還被查出持有毒品。警詢後依殺人未遂及違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
新北市新店警分局烏來分駐所本月26日接獲報案，轄區內發生一起因債務糾紛引發的嚴重暴力衝突。在旅館上班的林姓男子（31歲）居中協調林姓男子與朱姓男子兩名同事之間的債務時，遭朱男（48歲）涉嫌持利剪攻擊，導致頭部撕裂傷、後背部穿刺傷，並併發血胸及氣胸等重傷。
經警方調查，被害人林男與犯嫌朱男為同事關係。本月26日下午2時許，因朱男與另一名同事林男（34歲）存有債務糾紛，由被害人林男出面於烏來街員工宿舍內居中協調。雙方在協議過程中發生口角與肢體衝突，朱男一時情緒失控，隨手取用現場利剪攻擊林男背部與頭部，造成林男受有頭部撕裂傷、後背部穿刺傷、前胸多處擦傷，以及血胸與氣胸等嚴重傷勢。
事發後，在場同事隨即駕車將傷者載往烏來消防分隊，後續轉送新店耕莘醫院搶救。經院方全力救治，被害人目前意識清楚，生命徵象穩定。針對傷害罪部分，被害人表示暫不提告。
警方獲報後立即組成專案小組，於案發後隔2天將朱嫌拘提到案，並在其身上查扣毒品殘渣袋。警詢後依殺人未遂及違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。
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