烏來旅館員工居間協調同事債務 反遭利剪刺成重傷

新北市烏來區某旅館林姓員工日前充當和事佬，居間協調林姓同事與朱姓男子的債務問題，反遭朱男涉持利剪刺成重傷，朱男事後落網還被查出持有毒品。警詢後依殺人未遂及違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市新店警分局烏來分駐所本月26日接獲報案，轄區內發生一起因債務糾紛引發的嚴重暴力衝突。在旅館上班的林姓男子（31歲）居中協調林姓男子與朱姓男子兩名同事之間的債務時，遭朱男（48歲）涉嫌持利剪攻擊，導致頭部撕裂傷、後背部穿刺傷，並併發血胸及氣胸等重傷。

經警方調查，被害人林男與犯嫌朱男為同事關係。本月26日下午2時許，因朱男與另一名同事林男（34歲）存有債務糾紛，由被害人林男出面於烏來街員工宿舍內居中協調。雙方在協議過程中發生口角與肢體衝突，朱男一時情緒失控，隨手取用現場利剪攻擊林男背部與頭部，造成林男受有頭部撕裂傷、後背部穿刺傷、前胸多處擦傷，以及血胸與氣胸等嚴重傷勢。

事發後，在場同事隨即駕車將傷者載往烏來消防分隊，後續轉送新店耕莘醫院搶救。經院方全力救治，被害人目前意識清楚，生命徵象穩定。針對傷害罪部分，被害人表示暫不提告。

警方獲報後立即組成專案小組，於案發後隔2天將朱嫌拘提到案，並在其身上查扣毒品殘渣袋。警詢後依殺人未遂及違反毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市烏來區某旅館林姓員工居間協調林姓同事與朱姓友人的債務問題，反遭朱男涉持利剪刺成重傷。記者王長鼎／翻攝