瑪莎拉蒂惡少暴打男大生 禍首入監…2共犯判3年10月定讞

食品業小開張敦量5年前與友人李韋霖、陳勁豪共乘瑪莎拉蒂轎車，與宋姓男大學生發生車禍，張等3人毆打、猛力踩踹宋的頭部致重傷，送醫撿回一命，至今仍有認知、情緒障礙，張已判9年定讞，目前在監服刑中。最高法院依傷害致重傷罪判李、陳各3年10月徒刑定讞。

張敦量等人2021年11月7日凌晨共乘李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，行經台中市西屯區台灣大道三段與河南路三段路口，與宋駕駛的小客車發生擦撞，張敦量、李韋霖、陳勁豪心生不滿，持鋁棒將宋拉下車。

宋雖然不斷道歉，但張敦量仍將宋拉到瑪莎拉蒂轎車旁查看車損，又抓扯宋的頭髮，將頭部壓在引擎蓋上，之後由李韋霖、陳勁豪架住宋，張賞巴掌、以拳頭猛力毆打、以腳亂踹宋，直到宋昏厥倒地，張仍多次出腳猛力踩、踹宋的頭部。

警方獲報到場，將宋送醫急救經開顱手術才撿回一命，不過治療至今，宋仍因腦傷而有認知功能減損及情緒障礙。台中地院一審依殺人未遂等罪判張9年徒刑，另依傷害致重傷罪判李、陳各4年8月徒刑。

台中高分院二審仍判處張敦量9年徒刑，另改依傷害等罪判李韋霖、陳勁豪各3年徒刑。張上訴第三審後，撤回上訴，已先行定讞，現今在監服刑中。最高法院則認為二審認定李、陳未構成傷害致重傷罪，稍嫌速斷，撤銷發回更審。

台中高分院更一審認為李韋霖、陳勁豪雖然沒有直接下手攻擊宋，但卻以合圍、推拉、架住宋的方式，導致宋重傷，且兩人犯後避重就輕，試圖推卸責任，改依傷害致重傷罪各判刑3年10月。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。