羅東電子遊藝場藏賭場 異常金流破億元疑成洗錢水房

宜蘭地檢署接獲高檢署情資，聯手警調組成專案小組，懷疑羅東鎮某電子遊藝場涉嫌暗中經營實體賭博，甚至成為洗錢水房，異常金流超過1億元，連日發動兩波搜索，將林姓負責人等人帶回偵訊，依洗錢罪嫌聲押林嫌獲准，全案持續擴大偵辦。

宜蘭檢方接獲高檢署「可疑帳戶預警中心」情資，指縣內有不詳商號金融帳戶，近年來有高額異常資金流動，總金額超過1億元。宜檢與縣警刑、羅東警分局及調查站等單位組成專案小組，前天前往電子遊藝場、林姓負責人住家搜索，拘提林並通知15名涉案人士到場說明，初步詢問並比對扣案資料，發現羅東鎮某電子遊藝場涉嫌暗中經營賭博。

檢警調昨天再搜索這家遊藝術，查扣現金42萬餘元、賭博機台97金，通知店長、服務人員及賭等9人到案說明。

檢察官漏夜訊問後，認為林姓負責人涉犯洗錢防制法第19條等洗錢罪嫌重大，有勾串共犯或證人、湮滅證據及逃亡之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見獲准，其餘郭姓遊藝場店長及服務人員共5人，由檢察官諭知5萬至7萬不等交保。

檢方指出，這間遊藝場涉嫌以音樂節奏機台、代幣彩票等合法形式，暗中經營實體賭博，還規定賭客必須將錢匯到指定帳戶開分，若贏錢再匯出，透過多個不明帳戶相互轉帳，製造斷點，規定警方查緝，非法賭資金流超過1億元。

因洗錢規模相當大，檢警不排除可能涉及大型詐騙集團洗錢，將全面擴大追查。