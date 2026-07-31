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皮帶勒脖、燈泡塞嘴…逼灌整瓶酒 恐怖男友還拿按摩棒痛毆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子和吳姓女友同居時，僅因細故就情緒失控持按摩棒痛毆吳一頓，還逼她一口氣喝完玻璃瓶啤酒，並持皮帶勒到無法呼吸，甚至拿燈泡塞她嘴企圖使其破碎；法院認為陳不思理性暴力相向，依2個傷害罪判他1年5月徒刑，扣案按摩棒為犯罪工具予以沒收，可上訴。

檢警調查，陳男和吳女（已歿）前為同居男女朋友，吳2025年6月在桃園區旅館拿木製衛生紙盒敲吳頭部、徒手痛毆她頭臉及全身，又逼她一口氣喝完玻璃瓶裝啤酒、以皮帶勒脖釀無法呼吸，甚至拿燈泡塞她嘴企圖使其破碎，把吳女毆到全身傷痕累累。

檢警發現，陳同年7月又在桃園住處因細故爭執，又徒手毆打、拿安摩棒及雨傘敲吳女臉、腿多達70次，造成她熊貓眼、腿部瘀挫傷。

檢方訊時，陳男均坦承不諱，吳女也指證歷歷，並提出驗傷、遭毆影片佐證，檢方認為陳犯嫌明確依傷害等罪嫌起訴他，另扣案雨傘、按摩棒為犯罪工具，請法院沒收。

台中地院審酌，陳不思以理性和平之方式處理糾紛，竟暴力相向，考量他犯後坦承，但吳女無意願調解，並斟酌檢察官量刑意見。

中院審理後依2個傷害罪，各判陳男1年、7月，2罪應執行1年5月徒刑，扣案按摩棒、雨傘均沒收。

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陳姓男子因細故情緒失控持按摩棒痛毆同居女友，還逼她喝完玻璃瓶啤酒，並持皮帶勒到無法呼吸，甚至拿燈泡塞她嘴；法院依2個傷害罪判他1年5月徒刑。示意圖（與本案無關）／ingimage
陳姓男子因細故情緒失控持按摩棒痛毆同居女友，還逼她喝完玻璃瓶啤酒，並持皮帶勒到無法呼吸，甚至拿燈泡塞她嘴；法院依2個傷害罪判他1年5月徒刑。示意圖（與本案無關）／ingimage

男友 按摩 皮帶

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