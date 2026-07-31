孫道亨照顧大哥嫩妻挪900萬公款 特別背信起訴

已故的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存2017年入獄服刑，檢調查出，當時孫道存疼惜嫩妻，擔任太電前副董的二弟孫道亨及前總務部協理林世章涉嫌挪用太電資金，購買郵政禮券換現金243萬元，又租賓士、豐田保母車等3輛車至少657萬元，供孫道存夫妻使用。台北地檢署今偵結，依特別背信罪嫌起訴孫道亨、林世章。

檢方追查，太電前總務部協理林世章2017年8月4日指示太電員工從太電公司帳戶匯款10萬元「代墊款」至他的帳戶，並拿10萬元現金給不知情的王姓員工購買11萬元郵政禮券，再以交際費用名義核銷請款，經孫道亨核准後，王姓員工持郵政禮券到郵局以「公司發放尾牙」、「員工生日禮金」等名義兌換現金交給林世章。

起訴指出，林世章涉嫌以郵政禮券換現金方式，向公司請款交際費，經孫道亨核准後，透過孫道存的林姓秘書、吳姓秘書轉交現金給孫道存、妻吳逸萍當作日常花用；2017年10月至2019年10月間，太電公司的帳戶開支票償還林世章每月的代墊款，太電公司受損害金額共計243萬2210元。

檢方還查出，2020年間，林世章涉嫌用太電公司名義在2017年11月、20220年2月及8月共租3輛車，並派司機開車，供孫道存夫妻2人用車，截至2021年11月3輛車至少支出657萬1640元。

檢方認定，孫道亨、林世章涉犯證券交易法特別背信罪，依法起訴，不法所得900萬3850元宣告沒收。

太電前副董事長孫道亨。聯合報系資料照片