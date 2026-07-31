泰移工酒駕害同鄉重摔慘死…花5萬和解 判3年2月驅逐出境

泰國籍蘇姓、查姓移工在台中宿舍、夜店喝酒，隔天清晨蘇男騎電動車載查男經霧峰區時自摔，導致查男頭部重創身亡；法院審理，蘇已用5萬元和查的家屬和解、對方不追究，且查明知蘇酒駕仍給他載，本身也有責任，依酒駕致死罪判蘇3年2月，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，蘇姓、查姓移工2025年4月12日晚上在宿舍喝啤酒，再到台中第一廣場夜店喝泰國酒，後來喝醉睡在夜店，隔天13日清晨再回宿舍。

蘇一早6點多沒等酒精消退，又騎電動二輪車載查男行經霧峰區柳豐路要右轉一旁農路，卻因重心不穩自摔，2人雙雙摔車倒地，後座的查男頭部外傷、肋骨骨折，消防獲報緊急將查送醫，另警方對蘇施以呼氣酒測值也高達每公升0.7毫克。

查男因顏面外傷骨折，引起大腦水腫、外傷性神經軸索損傷，併發敗血症、多重器官衰竭，最終於4月15日死亡。

台中地院審理時，蘇均坦承不諱，有監視器畫面、酒測紀錄，事故現場圖等佐證，中院也認為他酒後騎乘微型電動二輪車的過失，與查死亡結果間有因果關係。

中院說，蘇犯後坦承，已用5萬元和查的家屬和解，對方明確表示無意追究刑責，另審酌蘇、查為同事，案發前一同喝酒，查也明知蘇酒駕仍選擇給他載，查安全帽也沒緊扣，本身也應負擔部分責任。

中院審理後，依酒駕致人於死罪判蘇男3年2月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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