當街摀女高中生嘴拖草叢 台南男涉強盜未遂判刑6年

台南永康區一名高中女學生放學遭男子摀嘴拉扯、所幸有路人見義勇為救人，校園旁當街犯案引發恐慌，警方循線查獲43歲蔡姓男子，蔡坦承犯行，且供述並非臨時起意而遭法院裁押，案經審理後，台南地院今上午宣判，認他成年人對少女犯強盜未遂罪判刑6年。

檢方起訴，蔡於今年4月初挑選永康區一處廢棄空屋作為據點，以利將被害人自人行道帶至廢棄空屋內。4月22日傍晚5時55分許，他見穿著制服的女高中生獨自行走於人行道，使用噴灑酒精口罩，摀住女學生口鼻，強拉她往草叢欲進入廢棄空屋欲強盜及強制性交，因路過民眾發現她求救而阻止，蔡逃離現場而未遂，經警持拘票及搜索票拘提蔡，並扣得犯罪用浴巾等物。

永康分局調查，蔡並非本地人，犯案前卻幾乎天天都會到學校附近遊蕩，但時間都沒有固定，案發前也在附近遊蕩1個多小時。

當晚6點左右1名女學生放學要到車站搭車，行經永康某高中旁工地附近，突遭1名戴口罩手套，有濃厚檳榔味男子自後方攻擊，摀住女學生嘴巴、拉扯書包，要將女學生拉走，並強行拖入工地旁草叢意圖不軌。

當時是上下班尖峰時刻放學的學生也很多，警方說，犯案當下剛好一名陳姓路人見義勇為，聽聞動靜後立即手持木棍上前喝斥制止，犯嫌見狀隨即趁隙逃逸。女學生因熱心民眾協助脫困。女學生因為強力抵抗全身多處受傷，仍忍痛拍下男子背影提供警方指認。