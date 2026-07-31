31歲男持搶及假手榴彈搶中信銀…挾持經理搶1千萬 起訴求刑12年

中信銀行忠孝分行今年4月24日傳出搶案，31歲男子林勇秀涉嫌持空氣槍與假的手榴彈闖入銀行，脅迫銀行將1000萬元現金裝進自備的行李箱，警方霹靂小組圍捕，雙方對峙15分鐘，警方制伏林男，無人員受傷。台北地檢署今偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

起訴指出，林男涉嫌持不具殺傷力的空氣槍指向中信銀行忠孝分行保全，威嚇關閉大門，並持槍掃視大廳的民眾、行員，恫稱，「我只要錢，搶劫、不要動、把手機放在地上，我有手榴彈，我不會傷害大家，不要報警」。

林男威脅余姓分行經理搶1000萬元，經理指示潘姓襄理、王姓金庫管理員到金庫裝現金，林還要求保全開箱讓他檢查1000萬元是否為現鈔，確認真鈔在他實力支配下，準備逃離。

警方出動霹靂小組圍捕、封鎖現場，林男持槍打碎銀行玻璃，還持槍挾持經理與警方對峙，經理當時被抓住衣領拖行，雙膝受傷；雙方對峙約15分鐘，警方趁隙上前壓制，不費一槍一彈成功制伏林男，無人受傷，1000萬元贓款全數保住。

檢警在林男住處搜索查扣空氣槍盒、手榴彈模型空盒、鋼珠1盒、瓦斯鋼瓶2瓶等物。檢方認定，保全、經理、襄理、金庫管理員均無法辨認林男所用的空氣槍真假，認定槍枝屬於凶器，全案依攜帶凶器強盜罪嫌、剝奪行動自由罪嫌起訴。檢方批，林男正值盛年卻以惡劣方式犯罪，危害社會治安及金融秩序，建請法院量處12年徒刑。

警方不費一槍一彈成功制伏林男，無人受傷，千萬贓款也全數保住。記者翁至成／翻攝