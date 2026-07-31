國家關鍵基礎設施成駭客攻擊焦點 調查局與產險公會簽屬資安備忘錄

隨網路威脅日益組織化與系統化，金融機構已成駭客攻擊主要對象，調查局與產物保險商業同業公會，昨天簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，將透過聯防體系定期分享資安情資，建立敏捷通報管道，於關鍵時刻提供專業技術支援，即時應變、減少損害目標，貫徹「資安即國安」的國家戰略。

調查局近年偵辦各類電腦犯罪及網路駭侵案件中，發現APT駭客集團正將攻擊焦點，轉向國家關鍵基礎設施與重要金融業者。除駭客頻繁利用社交工程郵件進行魚叉式攻擊外，詐團亦大量冒用金融業者名義，發送釣魚簡訊騙取民眾信任。

調查局長陳白立強調，本次與產險公會跨界合作，是落實國家資安防護的具體實踐，調查局近年積極延攬並深耕資安專業人才，已奠定厚實基礎，未來將持續提升資安防護能量，打造全方位的國家資安防線。

為積極防範此類事件發生，並在發生時縮短應變時間、降低損害，調查局極需仰賴雙方即時的情資交換與橫向通報，透過公私協同調查精準釐清案情、鎖定幕後黑手，打造安全、可信賴的智慧國家。

簽署儀式由產險公會理事長陳萬祥主持，陳白立代表調查局簽署，資安副局長顏成安、台北市調查處長許銘侑、資通安全處長鄭健行、洗錢防制處長吳月萍暨等共同觀禮，場面隆重。

調查局與產物保險商業同業公會，共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」。圖／調查局提供