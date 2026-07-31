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法官識破AI訴狀 律師直指AI亂寫都很怪：篇幅再多也是垃圾

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

桃園地方法院審結1起祖厝共有土地買賣糾紛，法官駁回原告之訴，並在判決書寫下「不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出是AI寫的」，引起討論。律師林智群表示，AI寫出來的狀都很怪，「請大家不要用這種文件傷害法官的眼睛，不要跟自己的權益開玩笑」。

法官在判決書寫下，「本院的建議是，拿到判決後，請找個律師問清楚，當然，是活生生的、有血有肉有執照的律師。不要問AI，不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出是AI寫的。假使原告真的把祖厝看得那麼重，這應該是最基本的」。

林智群表示，覺得祖厝很重要，還繳了9萬元裁判費，結果還想省律師費，用AI軟體DIY。法官只好賞原告一個敗訴判決。本來一堆民眾狀子都自己亂寫，最近AI興起，現在一堆民眾都交給AI亂寫，其實法官、檢察官還是看得出來。他也碰過當事人提供的狀，雖然沒講，但一看就是AI寫的狀。

林智群表示，AI寫出來的狀都很怪，就算是篇幅再多，也是比較大份量的垃圾，不要用這種文件傷害法官的眼睛，不要跟自己的權益開玩笑。

其他網友表示，「難得法官把判決書寫得這麼白話耶」、「我遇到學生用AI寫專利說明書，請我代送，那個AI寫出來的專利說明書跟請求項也是很扯。文章存在的AI幻覺還是得由專業的人處理」、「法官真的很不爽，還寫『寫在最前面』」、「不只法官，任何文字工作者都看得出來，甚至平常有在閱讀的一般普通人，看久了都會感覺到AI特有的行文句式，以至於會有人要求AI改寫文字，輸出時不要有AI腔」。

桃園地方法院審結1起祖厝共有土地買賣糾紛，判決書出現「不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出是AI寫的」等直白建議，引起討論。示意圖。圖／AI生成
桃園地方法院審結1起祖厝共有土地買賣糾紛，判決書出現「不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出是AI寫的」等直白建議，引起討論。示意圖。圖／AI生成

垃圾 法官 律師

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