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飛機落地還不能拍！台東旅客手機往外拍 螺旋槳入境遭法辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

搭乘飛機時使用手機拍攝窗外景物，也可能觸犯法規！台東地檢署偵辦一起違反民用航空法案件，高姓乘客今年4月搭乘德安航空蘭嶼飛往台東班機，在飛機落地滑行、艙門尚未開啟期間，拿手機拍攝飛機螺旋槳，遭鄰座乘客檢舉報警，檢方近日偵結後認定犯行明確，考量情節輕微，予以緩起訴處分，期間1年，並須向公庫支付2萬元。

檢方指出，高男於今年4月11日搭乘德安航空班機，自蘭嶼飛往台東機場，明知飛機客艙內不得使用可能干擾飛航及通訊之器材，仍於班機抵達台東機場後，在滑行階段、艙門尚未開啟前，以行動電話拍攝飛機螺旋槳。

由於航空器尚未完成停妥及相關安全程序，乘客仍應遵守機上相關規定，高男行為遭鄰座乘客發現並提出檢舉，航空警察局接獲通報後展開調查。

高男於警詢及偵查中坦承使用手機拍攝螺旋槳，檢方調查後，依電子機票收據、航空公司相關通告、客艙及航廈照片等資料，認定其違反民用航空法第43條之2第1項前段規定，涉犯同法第102條第1項非法使用干擾飛航、通訊器材罪。

檢方表示，高男無前科紀錄，犯後坦承犯行並表達悔意，且其行為造成危害程度非鉅，犯罪情節尚屬輕微，經審酌刑法相關規定及公共利益後，認以緩起訴處分為適當。

依緩起訴條件，高男緩起訴期間為1年，並須於處分確定日起6個月內向公庫支付新台幣2萬元，以示警惕。

航空警方提醒，不少旅客誤以為飛機一落地就代表飛航已結束，實際上從降落、滑行至停妥、引擎關閉及艙門開啟前，航空器仍處於飛航安全管理階段，旅客應遵循機組員指示及機上廣播，待確認可使用電子設備後再拍照或操作手機，以免因一時疏忽觸犯民用航空法，甚至面臨刑事責任。

不少旅客誤以為飛機一落地就代表可以使用機拍照，有可能觸犯民用航空法。記者尤聰光／攝影
不少旅客誤以為飛機一落地就代表可以使用機拍照，有可能觸犯民用航空法。記者尤聰光／攝影

台東地檢署偵辦一起違反民用航空法案件，一名旅客搭乘德安航空蘭嶼飛往台東的班機，落地滑行、艙門尚未開啟時，以手機拍攝螺旋槳，遭檢舉後獲緩起訴處分。記者尤聰光／攝影
台東地檢署偵辦一起違反民用航空法案件，一名旅客搭乘德安航空蘭嶼飛往台東的班機，落地滑行、艙門尚未開啟時，以手機拍攝螺旋槳，遭檢舉後獲緩起訴處分。記者尤聰光／攝影

台東 飛機 手機

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