獨／高雄綠營議員驚傳涉入綠電回扣案 遭檢方大動作搜索帶回偵訊

民進黨籍高雄市議員陳明澤住處昨天遭橋頭地檢署大動作搜索，陳明澤本人也被帶回偵訊。據了解，陳明澤因涉入位於北高雄、路竹的太陽能光電場回扣案，檢警兵分多路前往搜索，同案還有多名涉案人也一同被帶回漏夜偵訊，不過陳明澤的家屬對於陳被檢警帶走，僅低調表示「不知情」。

已經6連霸當選議員的陳明澤已在地方深耕超過20年，從高雄縣議會時期2002年當選至今一直代表茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮選區，去年才宣布不再爭取連任，要將服務選民的任務交棒給下一代。

陳明澤的主要政見之一即是推動綠能產業發展，並主張將興達港特定區成為離岸風電專用母港，要發揮興達港具備發展離岸風電水下基礎及本土產業基地的優勢，要求高雄市府結合中央能源政策，帶動北高雄就業發展。