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影／2警助88會館成員濫查個資 南港分局前員警涉收賄聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局前偵查佐劉政道，涉透過萬華分局退休員警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用警職濫查上百筆個資，甚至連手機發話基地台位置都洩漏，台北市調查處昨天搜索約談4人到案，台北地檢署今晨依貪汙罪聲押禁見劉政道。

同案約談的鄭璧欣20萬交保、郭哲敏集團成員陳志全、施建芃各10萬交保，其中陳志全限制出境出海。據了解，鄭璧欣與劉政道早年都任職萬華分局，鄭璧欣當時負責內勤業務，與劉政道有不錯私交。

事實上，調查局今年5月就搜索約談劉政道、郭哲敏大帳房杜韋蓁及陳志全到案，檢方當時依貪汙罪聲押禁見劉男獲准，陳志全10萬交保，杜韋蓁請回。劉男羈押後向台灣高等法院提抗告成功，高院以「難認其違背職務收賄嫌疑重大」發回更裁。

今年6月間，台北地院再開羈押庭，劉政道否認濫查個資涉貪，強調是因辦案「便宜行事」，僅承認拿A案去查B案，沒有收受賄賂，法官認為直接證據不足，訊後諭令劉男30萬交保。

調查局分析劉政道被扣押的手機等證物，發現陳志全、施建芃雖然追隨郭哲敏，但另有經營放款公司，2人疑為向債務人追討債務，透過中人鄭璧欣牽線，以每筆8千至9千元代價，請託劉政道幫忙查詢民眾個資，估計2018至2022年間，違法查詢個資高達數百筆，鄭璧欣則從中收取「活動費」，涉及違背職務收賄罪。

誇張的是，劉政道不僅幫陳志全、施建芃查詢基本個資，連當事人手機通聯也一併查詢，包括發話基地台位置全都洩漏，讓放款公司輕而易舉就掌握對象身在何處，行徑相當惡劣。調查局認為鄭璧欣是全案關鍵角色，昨天南下搜索鄭男住家，扣押相關電磁紀錄。

據悉，劉政道依然否認涉貪，對於查詢通聯的說詞避重就輕，檢方認為有劉男涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押。劉男先前在南港分局警備隊任職，因在偵查隊期間濫查個資被羈押，已被警方停職。

萬華分局退休員警鄭璧欣涉牽線助放款公司查詢個資，檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影
萬華分局退休員警鄭璧欣涉牽線助放款公司查詢個資，檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

南港分局前警備隊員警劉政道，涉及替放款公司違法查詢個資，遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影
南港分局前警備隊員警劉政道，涉及替放款公司違法查詢個資，遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影

88會館負責人郭哲敏旗下成員陳志全，涉行賄員警查詢個資，檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影
88會館負責人郭哲敏旗下成員陳志全，涉行賄員警查詢個資，檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影

88會館負責人郭哲敏旗下成員施建芃，涉行賄員警查詢個資，檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影
88會館負責人郭哲敏旗下成員施建芃，涉行賄員警查詢個資，檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影

個資 收賄 聲押

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